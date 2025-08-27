  1. Realting.com
  4. Complejo residencial Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.

Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$149,535
ID: 27501
Última actualización: 27/8/25

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Girne District
  • Ciudad
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Pueblo
    Agios Amvrosios

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Estudio - ático 34 m2 con terraza cubierta de 20 m2 en el complejo Caesar Cliff.

El complejo está situado en un lugar muy hermoso en una colina, desde donde se abren impresionantes vistas del mar Mediterráneo y las montañas Beshparmak. Un puente pintoresco con ascensor llevará a la playa de arena.

Se construirá un gran número de juegos y columpios diversos, especialmente para los niños. El complejo tendrá su propio cine al aire libre y un supermercado.

Construcción de alta calidad, infraestructura desarrollada. Aquí encontrará todo lo que necesita para una estancia cómoda y unas vacaciones estupendas.

Infraestructura:

  • Playa privada
  • Piscinas para adultos y niños
  • Piscina cubierta climatizada
  • Gym
  • Terreno deportivo al aire libre
  • Tribunal de tenis
  • Parques infantiles
  • Restaurante y café
  • Supermercado
  • Beach bar
  • Cine
  • Diseño paisajístico y paisajístico
  • Sauna
  • Ruta de bicicletas
  • Zonas de barbacoa

Al comprar este apartamento - registro de un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro médico en el norte de Chipre para toda la familia como regalo de la empresa!

Localización en el mapa

Agios Amvrosios, Chipre del Norte

