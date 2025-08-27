Complejo residencial Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.

Estudio - ático 34 m2 con terraza cubierta de 20 m2 en el complejo Caesar Cliff.

El complejo está situado en un lugar muy hermoso en una colina, desde donde se abren impresionantes vistas del mar Mediterráneo y las montañas Beshparmak. Un puente pintoresco con ascensor llevará a la playa de arena.

Se construirá un gran número de juegos y columpios diversos, especialmente para los niños. El complejo tendrá su propio cine al aire libre y un supermercado.

Construcción de alta calidad, infraestructura desarrollada. Aquí encontrará todo lo que necesita para una estancia cómoda y unas vacaciones estupendas.

Infraestructura:

Playa privada

Piscinas para adultos y niños

Piscina cubierta climatizada

Gym

Terreno deportivo al aire libre

Tribunal de tenis

Parques infantiles

Restaurante y café

Supermercado

Beach bar

Cine

Diseño paisajístico y paisajístico

Sauna

Ruta de bicicletas

Zonas de barbacoa

Al comprar este apartamento - registro de un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro médico en el norte de Chipre para toda la familia como regalo de la empresa!