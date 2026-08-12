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Propiedades residenciales en venta en Central Macedonia, Grecia

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Salónica
304
Municipio de Casandra
1287
Unidad Municipal de Palene
665
Unidad Municipal de Casandra
624
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4 087 propiedades total found
Villa en Municipio de Casandra, Grecia
TOP TOP
Villa
Municipio de Casandra, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 310 m²
Número de plantas 2
Villa en construcción en la zona codiciada de Kassandra, Sani. Esta hermosa residencia ofrec…
$1,10M
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Villa 6 habitaciones en Municipio de Casandra, Grecia
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Villa 6 habitaciones
Municipio de Casandra, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Número de plantas 3
Detalles.Año de construcción: 2013Número de habitaciones: 6Tipo de calefacción: dieselNivele…
$571,130
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Villa 5 habitaciones en Polychrono, Grecia
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Villa 5 habitaciones
Polychrono, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Número de plantas 3
Detalles.Año de construcción: 2012Número de habitaciones: 5Tipo de calefacción: dieselNivele…
$512,851
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Apartamento 1 habitacion en Neoi Epivates, Grecia
Cinta Precio de promoción
Apartamento 1 habitacion
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 1/4
En venta es un apartamento que ofrece 43 m2 de cómodo espacio habitable, situado en la prime…
$165,322
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Villa en Kallithea, Grecia
Cinta Nuevo
Villa
Kallithea, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Número de plantas 2
Una villa impresionante situada en la zona de Kassandra, Kallithea. Esta propiedad reventa c…
$794,763
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Casa de campo 1 habitación en Ormos Panagias, Grecia
UP UP
Casa de campo 1 habitación
Ormos Panagias, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Terreno con contenedor en venta en Sithonia, Ormos Panagias.El contenedor consta de 1 dormit…
$87,662
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Vendedor particular
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Apartamento en Neos Marmaras, Grecia
Apartamento
Neos Marmaras, Grecia
Área 73 m²
Venta apartamento de 73 metros cuadrados en la península de Sithonia, la región de Halkidiki…
$288,284
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Casa 3 habitaciones en Fourka, Grecia
Casa 3 habitaciones
Fourka, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
La casa se encuentra en los suburbios del pueblo de Fourka a 2400 metros de la playa de aren…
$248,244
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Apartamento en Neos Marmaras, Grecia
Apartamento
Neos Marmaras, Grecia
Área 56 m²
Apartamento en venta con una superficie de 56 metros cuadrados en la península de Sithonia, …
$380,535
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Irakleia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Irakleia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Piso 1/2
El apartamento está situado frente al mar en el pueblo de Nea Iraklia. El apartamento está s…
$288,517
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Adosado Adosado en Municipio de Casandra, Grecia
Adosado Adosado
Municipio de Casandra, Grecia
Área 120 m²
Venta zona adosada de 120 metros cuadrados en la península de Kassandra, la región de Halkid…
$680,351
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Apartamento en Central Macedonia, Grecia
Apartamento
Central Macedonia, Grecia
Área 50 m²
Venta apartamento de 50 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la prim…
$89,945
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Casa 4 habitaciones en Kriopigi, Grecia
Casa 4 habitaciones
Kriopigi, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Villas de lujo con impresionantes vistas al mar están situadas en una ladera frente al mar, …
$865,552
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Apartamento en Trilofo, Grecia
Apartamento
Trilofo, Grecia
Área 75 m²
Venta de un apartamento de 75 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento …
$161,439
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Apartamento en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamento
Municipality of Sithonia, Grecia
Área 86 m²
Apartamento en venta con una superficie de 86 metros cuadrados en Atenas. El apartamento est…
$322,878
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Apartamento en Neos Marmaras, Grecia
Apartamento
Neos Marmaras, Grecia
Área 54 m²
Apartamento en venta con una superficie de 54 metros cuadrados en la península de Sithonia, …
$380,535
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Casa 2 habitaciones en Nea Roda, Grecia
Casa 2 habitaciones
Nea Roda, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
La maisonette con fantásticas vistas al mar se encuentra en la zona de Koumitsa a 800 metros…
$565,494
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Apartamento en Trilofo, Grecia
Apartamento
Trilofo, Grecia
Área 75 m²
Venta apartamento de 75 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la terc…
$161,269
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Adosado Adosado en Nea Silata, Grecia
Adosado Adosado
Nea Silata, Grecia
Área 81 m²
Casa adosada en venta con una superficie de 81 metros cuadrados en Halkidiki. El adosado se …
$230,627
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Apartamento en Neos Marmaras, Grecia
Apartamento
Neos Marmaras, Grecia
Área 56 m²
Apartamento en venta con una superficie de 56 metros cuadrados en la península de Sithonia, …
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Adosado Adosado en Olynthos, Grecia
Adosado Adosado
Olynthos, Grecia
Área 120 m²
En venta zona adosada de 120 metros cuadrados en la península de Sithonia, la región de Halk…
$265,221
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Apartamento en Neos Marmaras, Grecia
Apartamento
Neos Marmaras, Grecia
Área 58 m²
Apartamento en venta con una superficie de 58 metros cuadrados en la península de Sithonia, …
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Apartamento en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 104 m²
Venta duplex de 104 metros cuadrados en Thessaloniki en construcción. El dúplex se encuentra…
$414,693
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Apartamento en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamento
Municipality of Sithonia, Grecia
Área 39 m²
Venta apartamento de 39 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la tercer…
Precio en demanda
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Apartamento en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 60 m²
Venta apartamento de 60 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la plan…
$123,256
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Casa 3 habitaciones en Agios Mamas, Grecia
Casa 3 habitaciones
Agios Mamas, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 100 m²
La casa se encuentra en los alrededores de todo el año alrededor animado pueblo Agios Mamas …
$323,295
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Apartamento en Neos Marmaras, Grecia
Apartamento
Neos Marmaras, Grecia
Área 150 m²
Apartamento en venta de 150 metros cuadrados en la península de Sithonia, región de Halkidik…
$461,255
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Apartamento en Municipality of Thessaloniki, Grecia
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Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 30 m²
Venta apartamento de 30 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la terc…
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Neos Marmaras, Grecia
Área 58 m²
Apartamento en venta con una superficie de 58 metros cuadrados en la península de Sithonia, …
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Apartamento en Municipality of Thessaloniki, Grecia
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Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 72 m²
Apartamento en venta de 72 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la t…
$322,878
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