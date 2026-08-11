Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Pylaia - Chortiatis
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia

;
Panorama Municipal Unit
60
Panorama
37
Pylaia Municipal Unit
20
Chortiatis Municipal Unit
4
84 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 106 m²
Property Code: HPS4498 - Apartment FOR SALE in Panorama Oikismos Makedonia for € 370.000 . …
$425,815
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Property Code: HPS5187 - Apartment FOR SALE in Panorama Center for € 350.000 . This 87.00 s…
$402,798
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Thermi, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Property Code: HPS5373 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 510.000 . This 130.00…
$586,935
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 134 m²
Property Code: HPS5567 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for € 350.000 . This 134.48 sq…
$402,537
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 395 m²
Property Code: HPS4684 - House FOR SALE in Pylea Elaiones for € 1.100.000 . This 395.00 sq.…
$1,27M
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 252 m²
Property Code: HPS5470 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 930.000 . This 252 sq. m. …
$1,07M
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Código de propiedad: HPS5702 - Apartamento para la venta en Thermi Center por € 160.000 . Es…
$184,136
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Property Code: HPS5015 - Apartment FOR SALE in Panorama Oikismos Makedonia for € 300.000 . …
$345,256
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Property Code: HPS5175 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 515.000 . This 163.82…
$592,689
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Property Code: HPS5399 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.580.000 . This 450 sq. m.…
$1,82M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Casa 4 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 380 m²
Property Code: HPS2755 - House FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.700.000 . This 380 sq. m.…
$1,96M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Property Code: HPS4677 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 490.000 . This 142.00…
$563,918
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Property Code: HPS5379 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 360.000 . This 89.00 …
$414,307
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 157 m²
Property Code: HPS4053 - Maisonette FOR SALE in Thessaloniki Malakopi for € 460.000 . This …
$532,701
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Property Code: HPS4054 - Apartment FOR SALE in Thessaloniki Malakopi for € 530.000 . This 1…
$613,764
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Property Code: HPS4527 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.200.000 . This 300 sq. m.…
$1,38M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Property Code: HPS3064 - Maisonette FOR SALE in Panorama Oikismos Makedonia for € 350.000 .…
$402,798
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Property Code: HPS5757 - Apartment FOR SALE in Pylea Konstantinopolitika for € 465.000 . Th…
$535,146
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 102 m²
Código de propiedad: HPS5703 - Apartamento para venta en Thermi Center por € 285.000 . Esta …
$332,392
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 340 m²
Property Code: HPS5725 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.300.000 . This 340 sq. m…
$1,50M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 332 m²
Property Code: HPS4689 - House FOR SALE in Panorama Center for € 950.000 . This 332.00 sq. …
$1,09M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Property Code: HPS5174 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 580.000 . This 180.32…
$667,495
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 800 m²
Property Code: HPS4918 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.400.000 . This 800 sq. m…
$1,61M
Dejar una solicitud
Casa de campo 3 habitaciones en Thermi, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 3
Área 105 m²
Venta casa de 1 planta de 105 metros cuadrados en la costa olímpica. La casa consta de 3 dor…
$100,360
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Código de propiedad: HPS4470 - Maisonette FOR SALE in Thessaloniki Ano Toumpa for € 480.000 …
$552,409
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Piso 1/3
Para la venta es una amplia maisonette llave con una superficie interna total de 230 mters c…
$591,460
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Vista Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Código de propiedad: HPS1308 - Maisonette FOR SALE in Pylea Konstantinopolitika for € 265.00…
$309,066
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 192 m²
Property Code: HPS4493 - House FOR SALE in Panorama Oikismos Makedonia for € 580.000 . This…
$667,495
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Property Code: HPS3981 - Maisonette FOR SALE in Panorama Oikismos Makedonia for € 450.000 .…
$517,884
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
En venta: amplia casa tipo maisonette de 300 m² distribuida en cuatro niveles, situada en un…
$754,786
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Municipality of Pylaia Chortiatis

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir