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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Sithonia, Grecia

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Sithonia Municipal Unit
300
Nikiti
96
Neos Marmaras
48
Toroni Municipal Unit
18
318 propiedades total found
Casa de campo 1 habitación en Ormos Panagias, Grecia
UP UP
Casa de campo 1 habitación
Ormos Panagias, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Terreno con contenedor en venta en Sithonia, Ormos Panagias.El contenedor consta de 1 dormit…
$87,662
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Vendedor particular
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Villa en Municipality of Sithonia, Grecia
Villa
Municipality of Sithonia, Grecia
Área 260 m²
En venta de viviendas en ruinas, villa de 3 plantas con una superficie de 260 metros cuadrad…
$1,27M
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Grekodom Development
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Villa en Toroni, Grecia
Villa
Toroni, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 309 m²
Property Code: HPS4692 - Villa FOR SALE in Toroni Center for € 1.200.000 . This 309.00 sq. …
$1,38M
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It Is RealtyIt Is Realty
Casa de campo 5 habitaciones en Neos Marmaras, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Neos Marmaras, Grecia
Dormitorios 5
Área 400 m²
Venta casa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. Semi-basement const…
$472,283
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Grekodom Development
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Villa 5 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 5 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Número de plantas 3
Se vende villa de 198 m² en Nikiti, en la península de Sithonia (Halkidiki). La villa tiene…
$633,183
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 2
Área 67 m²
Venta en construcción apartamento de 67 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$330,598
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamento
Municipality of Sithonia, Grecia
Área 41 m²
Apartamento en venta de 41 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la ter…
Precio en demanda
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Grekodom Development
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 1
Área 42 m²
Venta en construcción apartamento de 42 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$366,020
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Grekodom Development
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
El apartamento está situado en los suburbios de Vourvouru pueblo a sólo 100 metros de la fan…
$289,185
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Apartamento en Neos Marmaras, Grecia
Apartamento
Neos Marmaras, Grecia
Área 150 m²
Apartamento en venta de 150 metros cuadrados en la península de Sithonia, región de Halkidik…
$461,255
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Grekodom Development
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Villa en Neos Marmaras, Grecia
Villa
Neos Marmaras, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 270 m²
Código de propiedad: HPS5809 - Villa FOR SALE in Sithonia Neos Marmaras for € 2.300.000 . Es…
$2,65M
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Apartamento 1 habitación en Neos Marmaras, Grecia
Apartamento 1 habitación
Neos Marmaras, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Este hermoso apartamento en Halkidiki ofrece increíbles vistas al mar a 5 minutos a pie de l…
$170,865
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Halkidiki Properties
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English
Casa 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
La casa se encuentra en un popular pueblo Nikiti 650 metros a la playa. La casa está constru…
$601,504
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Villa 4 habitaciones en Neos Marmaras, Grecia
Villa 4 habitaciones
Neos Marmaras, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Abrace lujo vivir en esta nueva casa unifamiliar de Halkidiki, Grecia. Disfruta de impresion…
$626,505
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Halkidiki Properties
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English
Apartamento 3 habitaciones en Neos Marmaras, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Neos Marmaras, Grecia
Dormitorios 3
Área 108 m²
Venta apartamento de 108 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El apartamento está situa…
$306,984
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Grekodom Development
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 2
Área 77 m²
Venta en construcción apartamento de 77 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$441,585
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Grekodom Development
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Villa 3 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Villa 3 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 112 m²
Piso -2/-2
Situado en la impresionante región de Halkidiki, esta hermosa Maisonette ofrece una oportuni…
$318,948
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Halkidiki Properties
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English
Adosado Adosado 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 104 m²
En venta: una acogedora casa adosada con una superficie total de 104 m², situada en el pinto…
$250,149
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 2
Área 67 m²
Venta en construcción apartamento de 67 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$348,309
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Grekodom Development
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 2
Área 75 m²
Venta apartamento de 75 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la tercer…
$287,981
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Grekodom Development
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Estudio 5 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Estudio 5 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 333 m²
El complejo se encuentra en los alrededores del pueblo de Vourvourou a 450 metros del mar. H…
$1,91M
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 1
Área 41 m²
Venta apartamento de 41 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 4a pla…
$218,431
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Grekodom Development
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Villa 3 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Villa 3 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 137 m²
Hermosa casa unifamiliar a poca distancia del mar, en un lugar notable en Sithonia, en el pe…
$968,235
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Halkidiki Properties
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English
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 2
Área 106 m²
Venta en construcción apartamento de 106 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está sit…
$586,812
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Apartamento en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamento
Municipality of Sithonia, Grecia
Área 120 m²
Apartamento en venta de 120 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la cu…
$348,482
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 2
Área 67 m²
Venta en construcción apartamento de 67 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$354,213
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Grekodom Development
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Se vende un dúplex de 100 m² situado en una pintoresca zona de Sithonia, Halkidiki. La propi…
$405,279
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 2
Área 145 m²
Venta casa de 2 plantas de 145 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. Planta baja consta …
$1,89M
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Grekodom Development
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 3
Área 94 m²
Venta Casa de 2 plantas de 94 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. Planta baja consta d…
$1,00M
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Villa en Municipality of Sithonia, Grecia
Villa
Municipality of Sithonia, Grecia
Área 700 m²
Venta de Villa en construcción, situada en el lugar más pintoresco de Sithonia. La propiedad…
$4,13M
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Tipos de propiedades en Municipality of Sithonia

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Municipality of Sithonia, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
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De lujo
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