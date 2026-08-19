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Propiedades residenciales en venta en Casandra, Grecia

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apartamentos
3
casas independientes
20
23 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Casandra, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Casandra, Grecia
Dormitorios 4
Área 100 m²
Venta de maisonette de 100 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. La maisonette tiene 2 …
$354,213
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Grekodom Development
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Casa de campo 5 habitaciones en Casandra, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Casandra, Grecia
Dormitorios 5
Área 335 m²
Venta casa de 3 plantas de 335 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. Semi-basement cons…
$448,669
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Grekodom Development
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Villa en Casandra, Grecia
Villa
Casandra, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Property Code: HPS5025 - Villa FOR SALE in Kassandra Sani for € 350.000 . This 115.00 sq. m…
$402,798
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa 3 habitaciones en Casandra, Grecia
Villa 3 habitaciones
Casandra, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Introduciendo una impresionante casa unifamiliar en un complejo en Halkidiki, Grecia. Esta p…
$455,640
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Halkidiki Properties
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English
Adosado Adosado 2 habitaciones en Casandra, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Casandra, Grecia
Dormitorios 2
Área 84 m²
Se vende casita de 84 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. La casita tiene 2 niveles. …
$517,185
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Grekodom Development
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Villa en Casandra, Grecia
Villa
Casandra, Grecia
Dormitorios 5
Área 350 m²
Venta villa de 2 plantas de 350 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. Planta baja const…
$885,531
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Grekodom Development
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TekceTekce
Casa de campo 6 habitaciones en Casandra, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Casandra, Grecia
Habitaciones 6
Número de plantas 3
Details  Number of floors in the building: 4  Year of construction: 2004  Beach: sandy with …
$872,614
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Аталанта
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English, Русский, Türkçe
Villa en Casandra, Grecia
Villa
Casandra, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Código de propiedad: HPS5704 - Villa FOR SALE in Kassandra Kassandreia for € 480.000 . Esta …
$552,409
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Villa en Casandra, Grecia
Villa
Casandra, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Código de propiedad: HPS5694 - Villa FOR SALE in Kassandra Kassandreia for € 430.000 . Esta …
$494,867
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Villa 4 habitaciones en Casandra, Grecia
Villa 4 habitaciones
Casandra, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Situado en la pintoresca región de Halkidiki, esta amplia maisonette ofrece una vista abiert…
$227,820
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Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Apartamento 2 habitaciones en Casandra, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Casandra, Grecia
Dormitorios 2
Área 60 m²
En venta Apartamento de 60 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. El apartamento está si…
$354,213
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Grekodom Development
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Villa 6 habitaciones en Casandra, Grecia
Villa 6 habitaciones
Casandra, Grecia
Habitaciones 6
Número de plantas 3
Details  Number of floors in the building: 4 Year of construction: 2020 Number of rooms: 6 T…
$1,75M
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Аталанта
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Casa de campo 4 habitaciones en Casandra, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Casandra, Grecia
Dormitorios 4
Área 280 m²
Venta casa de 3 plantas de 280 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. Planta baja consta…
$519,512
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Grekodom Development
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Casa de campo 4 habitaciones en Casandra, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Casandra, Grecia
Dormitorios 4
Área 158 m²
Venta Casa de 2 plantas de 158 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. Planta baja consta…
$212,528
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Grekodom Development
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Villa 6 habitaciones en Casandra, Grecia
Villa 6 habitaciones
Casandra, Grecia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 215 m²
Hermosa maisonette en un lugar notable en Kassandra, en el corazón de Halkidiki. La propieda…
$296,166
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Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Casa de campo 3 habitaciones en Casandra, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Casandra, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
Venta casa de 1 plantas de 110 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. La casa consta de …
$448,669
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Grekodom Development
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Villa en Casandra, Grecia
Villa
Casandra, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Detached country house on 2 floors with 100 sq meters, strategically located near Kassandra,…
$380,714
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Villa en Casandra, Grecia
Villa
Casandra, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
The property is a stunning home in a popular location that offers a tranquil and serene envi…
$353,109
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Apartamento 2 habitaciones en Casandra, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Casandra, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Impresionantes apartamentos nuevos en Halkidiki con este impresionante complejo de casas cer…
$125,092
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Villa en Casandra, Grecia
Villa
Casandra, Grecia
Dormitorios 6
Área 400 m²
The villa consists of three levels, the first of which is a large living room combined with …
$2,39M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Casandra, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Casandra, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Descubra esta VILLA de 117 m2 en 2 plantas con esta casa diseñada por un arquitecto en un tr…
$433,730
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Casa 8 habitaciones en Casandra, Grecia
Casa 8 habitaciones
Casandra, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 463 m²
Número de plantas 2
Ubicación: Kassandria ¡Nos complace presentarles una oferta extraordinaria de nuestra agenci…
$156,561
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Apartamento 2 habitaciones en Casandra, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Casandra, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Impresionantes apartamentos nuevos en Halkidiki con este impresionante complejo de casas cer…
$184,918
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