Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Thermi Municipality
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Thermi Municipality, Grecia

;
Thermi
428
Vasilika
18
Trilofos
4
Neo Rysio
3
265 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Thermi, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Thermi, Grecia
Dormitorios 1
Área 78 m²
Venta en construcción dúplex de 78 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. El dúple…
$293,001
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 3 habitaciones en Thermi, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 3
Área 129 m²
Venta en construcción apartamento de 129 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El a…
$519,512
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 6 habitaciones en Thermi, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 6
Área 379 m²
En venta en construcción 2 -casa de 379 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La pl…
$311,347
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
DD CO DEDD CO DE
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Código de propiedad: HPS5811 - Apartamento para venta en Thermi Center por € 145.000 . Este …
$167,087
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Código de propiedad: HPS5417 - Apartamento FOR SALE en Thermi Center por € 370.000 . Este 12…
$425,815
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Thermi, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
Property Code: HPS5311 - Maisonette FOR SALE in Thermi Center for € 360.000 . This 124.00 s…
$414,307
Dejar una solicitud
TekceTekce
Villa en Kardia, Grecia
Villa
Kardia, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 408 m²
Property Code: HPS5141 - Villa FOR SALE in Thermi Neo Risio for € 750.000 . This 408.00 sq.…
$863,139
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Thermi, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Thermi, Grecia
Dormitorios 1
Área 75 m²
Venta en construcción dúplex de 75 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. El dúple…
$281,281
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 112 m²
Código de propiedad: HPS5854 - Apartamento FOR SALE en Thermi Center por € 308.000 . Este 11…
$359,216
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Thermi, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Property Code: HPS5341 - Maisonette FOR SALE in Thermi Center for € 220.000 . This 68.94 sq…
$253,188
Dejar una solicitud
Apartamento en Thermi, Grecia
Apartamento
Thermi, Grecia
Área 150 m²
Venta duplex de 150 metros cuadrados en Salónica. El dúplex se encuentra en 3 niveles. La pr…
$566,905
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 3 habitaciones en Thermi, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Property Code: HPS5345 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for € 380.000 . This 140.02 sq…
$437,324
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Thermi, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Código de propiedad: HPS5820 - Apartamento para venta en Thermi Center por € 240.000 . Este …
$276,557
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Thermi, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 4
Área 124 m²
Venta en construcción maisonette de 124 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La …
$454,573
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento en Thermi, Grecia
Apartamento
Thermi, Grecia
Área 163 m²
Apartamento de 1a planta de nueva construcción 163 metros cuadrados en el corazón de Thermi …
$501,801
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 1 habitacion en Thermi, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Thermi, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Property Code: HPS5355 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for € 180.000 . This 62.98 sq.…
$207,153
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 387 m²
Esta propiedad de lujo se encuentra dentro de una comunidad residencial cerrada, segura y ex…
$941,061
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Thermi, Grecia
Casa 3 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Código de propiedad: HPS5715 - Casa en venta en Thermi Center por € 485.000 . Esta 150 metro…
$558,164
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Thermi, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
Property Code: HPS5251 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for € 260.000 . This 94.43 sq.…
$299,892
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Thermi, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 153 m²
Property Code: HPS5338 - Maisonette FOR SALE in Thermi Center for € 390.000 . This 153.02 s…
$448,833
Dejar una solicitud
Casa de campo en Thermi, Grecia
Casa de campo
Thermi, Grecia
Área 400 m²
Venta: Dos casas sin terminar, cada 200 metros cuadrados, en una parcela de 2.860 metros cua…
$767,461
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Thermi, Grecia
Villa
Thermi, Grecia
Dormitorios 2
Área 785 m²
Una tierra de 2 acres que consta de 2 edificios que hacen un total de 785m2 (una casa princi…
$3,42M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Código de propiedad: HPS5851 - Apartamento FOR SALE en Thermi Center por € 178.000 . Esta 65…
$207,029
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Thermi, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Thermi, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Código de propiedad: HPS5256 - Apartamento FOR SALE en Thermi Center por € 175.000 . Este 53…
$201,399
Dejar una solicitud
Apartamento en Thermi, Grecia
Apartamento
Thermi, Grecia
Área 131 m²
Venta duplex de 131 metros cuadrados en Salónica. El dúplex se encuentra en 2 niveles. La cu…
$400,526
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa 4 habitaciones en Tagarades, Grecia
Casa 4 habitaciones
Tagarades, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 287 m²
Property Code: HPS5537 - House FOR SALE in Thermi Tagarades for € 650.000 . This 287.00 sq.…
$748,054
Dejar una solicitud
Casa de campo 3 habitaciones en Vasilika, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Vasilika, Grecia
Dormitorios 3
Área 118 m²
Venta Casa de 2 plantas de 118 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. Planta baja …
$224,335
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 4 habitaciones en Thermi, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 4
Área 140 m²
Venta de maisonette de 140 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$188,913
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Property Code: HPS5764 - Maisonette FOR SALE in Thermi Center for € 390.000 . This 135.97 s…
$448,833
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Property Code: HPS5802 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for € 345.000 . This 114.25 sq…
$397,933
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Thermi Municipality

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Thermi Municipality, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir