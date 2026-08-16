Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Trilofos
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Trilofos, Grecia

;
casas independientes
3
4 propiedades total found
Casa 6 habitaciones en Trilofos, Grecia
Casa 6 habitaciones
Trilofos, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 485 m²
Property Code: HPR2990 - House FOR SALE in Mikra Trilofo for € 1.500.000 . This 485 sq. m. …
$1,73M
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Trilofos, Grecia
Apartamento 5 habitaciones
Trilofos, Grecia
Dormitorios 5
Área 180 m²
Código de propiedad: HPS4932 - Maisonette FOR SALE in Mikra Trilofo for € 200.000 . Esta Mai…
$230,171
Dejar una solicitud
Villa en Trilofos, Grecia
Villa
Trilofos, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 498 m²
Número de plantas 3
Venta: Esta impresionante villa en Trilofos ofrece un lujoso estilo de vida con su condición…
$1,14M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Vista Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Trilofos, Grecia
Villa
Trilofos, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 380 m²
Property Code: HPS3731 - Villa FOR SALE in Mikra Trilofo for € 800.000 . This 380 sq. m. fu…
$920,682
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir