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Propiedades residenciales en venta en Polygyros Municipality, Grecia

;
Ormylia
14
Galatista
5
195 propiedades total found
Casa 2 habitaciones en Gerakini, Grecia
Casa 2 habitaciones
Gerakini, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 62 m²
El complejo de maisonettes y apartamentos está situado en el pueblo de Gerakini a solo 250 m…
$195,827
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Adosado Adosado en Olynthos, Grecia
Adosado Adosado
Olynthos, Grecia
Área 120 m²
En venta zona adosada de 120 metros cuadrados en la península de Sithonia, la región de Halk…
$265,221
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Casa de campo en Polígiros, Grecia
Casa de campo
Polígiros, Grecia
Details  Year of construction: 2014  Distance from the sea: 550 m Services  Parking  Storage…
$930,788
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Аталанта
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Polígiros, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Polígiros, Grecia
Dormitorios 2
Área 62 m²
Venta en construcción apartamento de 62 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El apartam…
$224,335
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Grekodom Development
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Casa de campo 6 habitaciones en Polígiros, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Polígiros, Grecia
Dormitorios 6
Área 200 m²
Se vende casa de 3 plantas de 200 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El semisótano co…
$1,59M
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Villa 3 habitaciones en Polígiros, Grecia
Villa 3 habitaciones
Polígiros, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Esta casa unifamiliar en Halkidiki ofrece una impresionante vista abierta en una zona tranqu…
$184,534
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Halkidiki Properties
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Villa en Polígiros, Grecia
Villa
Polígiros, Grecia
Dormitorios 3
Área 298 m²
Venta villa de 3 plantas de 298 metros cuadrados en Chalkidiki. Semi-basement consta de un a…
$590,354
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Casa de campo 3 habitaciones en Polígiros, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Polígiros, Grecia
Dormitorios 3
Área 92 m²
Venta: Casa independiente 92 metros cuadrados en Trikorfo, Gerakini, Halkidiki Superficie de…
$277,467
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Casa de campo 3 habitaciones en Galatista, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Galatista, Grecia
Dormitorios 3
Área 125 m²
Venta casa de 2 plantas de 125 metros cuadrados en Chalkidiki. 1a planta consta de 2 dormito…
$172,106
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Apartamento 1 habitacion en Olynthos, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Olynthos, Grecia
Dormitorios 1
Área 46 m²
Venta en construcción apartamento de 46 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El apartam…
$142,821
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Adosado Adosado en Ormylia, Grecia
Adosado Adosado
Ormylia, Grecia
Área 55 m²
Venta casa adosada de 55 metros cuadrados en la península de Sithonia, la región de Halkidik…
$226,956
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Apartamento 2 habitaciones en Polígiros, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Polígiros, Grecia
Dormitorios 2
Área 62 m²
Venta en construcción apartamento de 62 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El apartam…
$224,335
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Casa de campo 5 habitaciones en Olynthos, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Olynthos, Grecia
Dormitorios 5
Área 200 m²
Venta Casa de 3 plantas de 200 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. Semi-basement const…
$407,005
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Villa 9 habitaciones en Metamorfosi, Grecia
Villa 9 habitaciones
Metamorfosi, Grecia
Habitaciones 9
Nº de cuartos de baño 5
Área 210 m²
Piso -1/-1
Hermosa casa unifamiliar a poca distancia del mar, en un lugar muy hermoso en Sithonia, en e…
$626,505
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Halkidiki Properties
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Villa en Ormylia, Grecia
Villa
Ormylia, Grecia
Dormitorios 2
Área 300 m²
Se vende villa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El semisótano c…
$2,13M
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Villa 4 habitaciones en Polígiros, Grecia
Villa 4 habitaciones
Polígiros, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Piso -1/-1
Presentando esta hermosa Maisonette en Halkidiki con increíbles vistas abiertas. La propieda…
$279,080
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Halkidiki Properties
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Apartamento 2 habitaciones en Olynthos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Olynthos, Grecia
Dormitorios 2
Área 77 m²
Venta en construcción dúplex de 77 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El dúplex está …
$239,939
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Apartamento 3 habitaciones en Polygyros Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Polygyros Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Código de propiedad: HPS5596 - Maisonette FOR SALE in Ormilia Metamorfosi por € 240.000. Est…
$276,205
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Polígiros, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Polígiros, Grecia
Dormitorios 2
Área 78 m²
Venta de maisonette de 78 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La maisonette tiene 2 ni…
$531,319
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Adosado Adosado en Olynthos, Grecia
Adosado Adosado
Olynthos, Grecia
Área 88 m²
Casa adosada en venta con una superficie de 88 metros cuadrados en la península de Sithonia,…
$177,098
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Villa 4 habitaciones en Gerakini, Grecia
Villa 4 habitaciones
Gerakini, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Piso -1/-1
Experimenta la belleza de Halkidiki en esta encantadora Maisonette. Disfrute de impresionant…
$346,725
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Halkidiki Properties
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Villa 3 habitaciones en Metamorfosi, Grecia
Villa 3 habitaciones
Metamorfosi, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Presentando una impresionante casa unifamiliar reformada en Halkidiki, Sithonia. Disfruta de…
$330,339
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Halkidiki Properties
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Apartamento en Olynthos, Grecia
Apartamento
Olynthos, Grecia
Área 29 m²
Venta apartamento de 29 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El apartamento está situad…
$90,263
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Apartamento 1 habitacion en Olynthos, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Olynthos, Grecia
Dormitorios 1
Área 51 m²
Venta en construcción dúplex de 51 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El dúplex está …
$159,959
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kalyves Polygyrou, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kalyves Polygyrou, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Número de plantas 3
En venta: una casa adosada de 72 m² situada en Kalive, Polygyros, Halkidiki. La propiedad in…
$269,217
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Casa de campo en Psakoudia, Grecia
Casa de campo
Psakoudia, Grecia
Área 360 m²
Venta es una casa unifamiliar de 360 metros cuadrados situada en el pueblo de Psakoudia, Sit…
$944,567
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kalyves Polygyrou, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kalyves Polygyrou, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Número de plantas 2
En venta: una maisonette de 78 m² en Kalives Polygyrou. La planta baja incluye una sala de e…
$255,268
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Apartamento 3 habitaciones en Polygyros Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Polygyros Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Código de propiedad: HPS5431 - Maisonette FOR SALE in Ormilia Metamorfosi for € 268.000 . Es…
$308,429
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Villa 6 habitaciones en Psakoudia, Grecia
Villa 6 habitaciones
Psakoudia, Grecia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 378 m²
Piso -2/-2
Hermosa casa unifamiliar a poca distancia del mar, en un lugar muy hermoso en Sithonia, en e…
$854,325
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Halkidiki Properties
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Apartamento en Olynthos, Grecia
Apartamento
Olynthos, Grecia
Área 31 m²
Venta en construcción apartamento de 31 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El apartam…
$95,975
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Tipos de propiedades en Polygyros Municipality

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Polygyros Municipality, Grecia

con Garaje
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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