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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Nea Propontida, Grecia

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Nea Kallikrateia
83
Nea Moudania
57
Nea Triglia
10
Simantra
3
376 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Nea Irakleia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Irakleia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Piso 1/2
El apartamento está situado frente al mar en el pueblo de Nea Iraklia. El apartamento está s…
$289,185
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Apartamento 1 habitacion en Sozopoli, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Sozopoli, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Este apartamento está situado en el pueblo de Sozopoli a 600 metros de la gran playa de aren…
$106,435
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Apartamento 1 habitacion en Sozopoli, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Sozopoli, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
El nuevo apartamento construido se encuentra en los suburbios de Sozopoli pueblo a 1200 metr…
$167,727
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Dormitorios 3
Área 138 m²
En venta casa de 2 plantas de 138 metros cuadrados en Chalkidiki. La planta baja consta de s…
$490,558
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Grekodom Development
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Casa de campo 4 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 4
Área 170 m²
Venta casa de 2 plantas de 170 metros cuadrados en Chalkidiki. Semi-basement consta de 2 dor…
$354,213
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Grekodom Development
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Adosado Adosado en Nea Plagia, Grecia
Adosado Adosado
Nea Plagia, Grecia
Área 67 m²
Venta 4 maisonettes esquina, totalmente equipado, en Paralia Dionysio. Cada uno tiene una su…
$214,047
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 135 m²
Piso 1/2
Este apartamento se encuentra en los suburbios de Nea Moudania ciudad a 2 km de la bonita pl…
$358,589
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Villa 4 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
Piso -1/-1
Bienvenidos a esta impresionante propiedad frente al agua situada en la hermosa zona de Halk…
$1,71M
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Halkidiki Properties
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Casa de campo 3 habitaciones en Lakkoma, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Lakkoma, Grecia
Dormitorios 3
Área 90 m²
Venta casa de 1 plantas de 90 metros cuadrados en Chalkidiki. La casa consta de 3 dormitorio…
$253,852
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Grekodom Development
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Apartamento 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Área 44 m²
Venta en construcción apartamento de 44 metros cuadrados en Chalkidiki. El apartamento está …
$165,299
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Grekodom Development
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Flogita, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Flogita, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 2/2
Excelente apartamento de 90 metros cuadrados de segundo piso con una hermosa vista panorámic…
$216,429
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Halkidiki Properties
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English
Estudio 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Estudio 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
El nuevo edificio con apartamentos se encuentra a 300 metros de la playa de arena de Nea Kal…
$104,121
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Casa 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Casa 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
El complejo moderno está situado en los suburbios del pueblo Nea Kallikratia, en la zona de …
$306,536
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 1/3
Este apartamento está situado en la ciudad de Nea Moudania a 1600 metros de la bonita playa …
$183,947
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Casa 3 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 97 m²
La maisonette se encuentra en la ciudad de Nea Moudania a 1200 metros de la bonita playa de …
$329,670
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Apartamento 3 habitaciones en Geoponika, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Geoponika, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Property Code: HPS4670 - Maisonette FOR SALE in Kallikrateia Nea Kallikrateia for € 420.000…
$483,358
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Villa 3 habitaciones en Nea Potidea, Grecia
Villa 3 habitaciones
Nea Potidea, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Bienvenido a esta impresionante casa unifamiliar en un complejo en Halkidiki, Grecia. Situad…
$523,986
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Halkidiki Properties
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English
Villa 6 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 410 m²
Hermosa casa unifamiliar en un lugar notable en Nea Propontida , en el pequeño paraíso de Ha…
$740,415
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Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Casa 3 habitaciones en Sozopoli, Grecia
Casa 3 habitaciones
Sozopoli, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 67 m²
La maisonette se encuentra en los suburbios del pueblo de Sozopoli en el complejo con una pi…
$167,750
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Villa 5 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 463 m²
Piso -1/-1
Presentando una villa frente al agua en construcción en Nea Propontida, Halkidiki. Esta incr…
$2,22M
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Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Número de plantas 2
Details  Number of floors in the building: 3  Number of rooms: 6  Levels: 2  Bathrooms: 2  B…
$518,679
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Аталанта
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English, Русский, Türkçe
Apartamento 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
El nuevo edificio con apartamentos se encuentra a 500 metros de la playa de arena de Nea Kal…
$161,966
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Villa en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Villa
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Dormitorios 6
Área 400 m²
Venta villa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en Chalkidiki. Semi-basement consta de 3 pl…
$1,12M
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Grekodom Development
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 2
Área 85 m²
En venta Apartamento de 85 metros cuadrados en Chalkidiki. El apartamento está situado en el…
$348,309
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Grekodom Development
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Casa 3 habitaciones en Nea Potidea, Grecia
Casa 3 habitaciones
Nea Potidea, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Casa unifamiliar se encuentra frente al mar en los alrededores del pueblo de Nea Potidea, a …
$404,858
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Apartamento 2 habitaciones en Sozopoli, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Sozopoli, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Property Code: HPS5038 - Maisonette FOR SALE in Kallikrateia Sozopoli for € 195.000 . This …
$224,416
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Nea Plagia, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Nea Plagia, Grecia
Dormitorios 2
Área 90 m²
Venta en maisonette de construcción de 90 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tien…
$318,791
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Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Área 49 m²
Venta en construcción apartamento de 49 metros cuadrados en Chalkidiki. El apartamento está …
$171,203
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Casa 3 habitaciones en Paralia Dionisiou, Grecia
Casa 3 habitaciones
Paralia Dionisiou, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
La maisonette se encuentra en Paralia Dionisiou pueblo a sólo 50 metros de la playa de arena…
$283,401
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Casa 2 habitaciones en Nea Potidea, Grecia
Casa 2 habitaciones
Nea Potidea, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Casa independiente con jardín se encuentra en los suburbios de Nea Potidea pueblo a 1200 met…
$138,828
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Tipos de propiedades en Municipality of Nea Propontida

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Municipality of Nea Propontida, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
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