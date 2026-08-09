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Propiedades residenciales en venta en Dion Olympos Municipality, Grecia

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Litochoro
21
Platamonas
8
50 propiedades total found
Casa de campo en Kondariotissa, Grecia
Casa de campo
Kondariotissa, Grecia
Área 280 m²
Venta Casa de 3 plantas de 280 metros cuadrados en la Riviera Olímpica en construcción. La p…
$112,799
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Litochoro, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 3
Área 184 m²
Venta de maisonette de 184 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 2 nive…
$377,827
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Casa de campo 2 habitaciones en Skotina, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Skotina, Grecia
Dormitorios 2
Área 65 m²
Venta en construcción casa de 2 plantas de 65 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta …
$112,167
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Casa de campo 4 habitaciones en Agios Spiridonas, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Agios Spiridonas, Grecia
Dormitorios 4
Área 160 m²
Venta casa de 2 plantas de 160 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$230,627
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Casa de campo 2 habitaciones en Skotina, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Skotina, Grecia
Dormitorios 2
Área 98 m²
Venta casa de 2 plantas de 98 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de 2…
$165,299
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Casa de campo 2 habitaciones en Skotina, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Skotina, Grecia
Dormitorios 2
Área 98 m²
Venta casa de 1 planta de 98 metros cuadrados en la costa olímpica. La casa consta de 2 dorm…
$153,492
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Apartamento 3 habitaciones en Platamonas, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Platamonas, Grecia
Dormitorios 3
Área 99 m²
Venta apartamento de 99 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado e…
$227,877
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Apartamento en Nea Efesos, Grecia
Apartamento
Nea Efesos, Grecia
Área 146 m²
Apartamento en venta con una superficie de 146 metros cuadrados en la Riviera Olímpica en co…
$99,621
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Apartamento 2 habitaciones en Litochoro, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 120 m²
Venta viejo dúplex de construcción de 120 metros cuadrados en la costa olímpica. El dúplex e…
$92,095
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Casa de campo en Litochoro, Grecia
Casa de campo
Litochoro, Grecia
Área 126 m²
Venta casa de 1 planta de 126 metros cuadrados en la costa olímpica. Los propietarios dejará…
$153,492
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Casa de campo 4 habitaciones en Platamonas, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Platamonas, Grecia
Dormitorios 4
Área 200 m²
Venta casa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$590,354
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Kondariotissa, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Kondariotissa, Grecia
Dormitorios 5
Área 230 m²
Venta de maisonette de 230 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 2 nive…
$283,370
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Villa en Platamonas, Grecia
Villa
Platamonas, Grecia
Dormitorios 5
Área 500 m²
Venta en construcción villa de 5 plantas de 500 metros cuadrados en la costa olímpica. Plant…
$941,901
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Casa de campo 4 habitaciones en Skotina, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Skotina, Grecia
Dormitorios 4
Área 220 m²
Venta casa de 3 plantas de 220 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta d…
$392,066
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Casa de campo 2 habitaciones en Litochoro, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 220 m²
Venta casa de 4 plantas de 220 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta d…
$389,634
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Casa de campo 5 habitaciones en Platamonas, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Platamonas, Grecia
Dormitorios 5
Área 280 m²
Venta casa de 3 plantas de 280 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta d…
$578,547
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Casa de campo 2 habitaciones en Skotina, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Skotina, Grecia
Dormitorios 2
Área 123 m²
Venta casa de 2 plantas de 123 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$330,598
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Casa de campo 3 habitaciones en Agios Spiridonas, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Agios Spiridonas, Grecia
Dormitorios 3
Área 184 m²
Venta casa de 1 plantas de 184 metros cuadrados en la costa olímpica. La casa consta de 3 do…
$118,071
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Litochoro, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 90 m²
Venta de maisonette de 90 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 2 nivel…
$265,221
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Casa de campo 4 habitaciones en Platamonas, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Platamonas, Grecia
Dormitorios 4
Área 340 m²
En venta 3 -casa de 340 metros cuadrados en la costa olímpica. La planta baja consta de un d…
$572,644
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Apartamento 2 habitaciones en Litochoro, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 75 m²
En venta Apartamento de 75 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situad…
$113,348
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Casa de campo 7 habitaciones en Skotina, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Skotina, Grecia
Dormitorios 7
Área 400 m²
En venta en construcción casa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en la costa olímpica. La …
$354,213
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Casa de campo 1 habitacion en Litochoro, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Litochoro, Grecia
Dormitorios 1
Área 105 m²
Venta casa de 2 plantas de 105 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
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Apartamento 2 habitaciones en Litochoro, Grecia
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Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 60 m²
Venta apartamento de 60 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado e…
$126,336
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Área 181 m²
Venta de maisonette de 181 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 4 nive…
$230,238
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Casa de campo 3 habitaciones en Litochoro, Grecia
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Litochoro, Grecia
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Área 280 m²
Venta Casa de 4 plantas de 280 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta d…
$454,573
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Apartamento 2 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta apartamento de 80 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado e…
$188,913
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Litochoro, Grecia
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Litochoro, Grecia
Dormitorios 5
Área 188 m²
Venta de maisonette de 188 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 2 nive…
$198,359
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Villa en Litochoro, Grecia
Villa
Litochoro, Grecia
Dormitorios 3
Área 300 m²
Venta villa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta …
$885,531
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Litochoro, Grecia
Dormitorios 3
Área 137 m²
En venta dúplex de 137 metros cuadrados en la costa olímpica. El dúplex está situado en 1a p…
$206,624
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Tipos de propiedades en Dion Olympos Municipality

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Dion Olympos Municipality, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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