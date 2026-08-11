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Propiedades residenciales en venta en Neo Rysio, Grecia

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casas independientes
3
3 propiedades total found
Casa 8 habitaciones en Neo Rysio, Grecia
Casa 8 habitaciones
Neo Rysio, Grecia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 6
Área 660 m²
Código de propiedad: HPS4511 - Casa en venta en Thermi Tagarades por € 3.300.000 . Este 660 …
$3,80M
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Villa en Neo Rysio, Grecia
Villa
Neo Rysio, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 610 m²
Property Code: HPS5140 - Villa FOR SALE in Thermi Neo Risio for € 550.000 . This 610.00 sq.…
$632,969
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Casa 3 habitaciones en Neo Rysio, Grecia
Casa 3 habitaciones
Neo Rysio, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 540 m²
Property Code: HPS3074 - House FOR SALE in Thermi Neo Risio for € 690.000 . This 540 sq. m.…
$794,088
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TekceTekce
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