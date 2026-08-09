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Propiedades residenciales en venta en Nikiti, Grecia

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apartamentos
23
casas independientes
76
99 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Maisonetta se encuentra en un popular pueblo turístico Nikiti, a 300 metros de la playa de f…
$253,423
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Villa en Nikiti, Grecia
Villa
Nikiti, Grecia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 6
Área 549 m²
Property Code: HPS4640 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 2.920.000 . This 549 sq. m…
$3,36M
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Casa 2 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa 2 habitaciones
Nikiti, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
El complejo de apartamentos y maisonettes se encuentra en Nikiti pueblo a 650 metros de la g…
$403,173
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nikiti, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
El apartamento está situado en el complejo en Nikiti pueblo a 250 metros de la pintoresca pl…
$219,621
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Casa 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 143 m²
El complejo de apartamentos y casitas se encuentra en el pueblo de Nikiti, a 300 m de la gra…
$473,919
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Número de plantas 2
Casa adosada de 82 m² en venta en Nikiti, Sithonia. La planta baja incluye un amplio salón c…
$291,362
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Villa 7 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 7 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 200 m²
Presentando una bonita propiedad en la hermosa región de Halkidiki, Grecia. Esta casa unifam…
$854,325
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Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Experimente la vida de lujo en esta impresionante maisonette en Halkidiki, Grecia. Actualmen…
$398,685
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Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Casa de campo 6 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
Número de plantas 3
Se ofrece en venta una lujosa villa de tres niveles con una superficie de 161 m², situada en…
$521,413
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Villa en Nikiti, Grecia
Villa
Nikiti, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 350 m²
Property Code: HPS4422 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 5.200.000 . This 350 sq. m…
$5,98M
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Villa 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Hermosa casa unifamiliar en un lugar muy hermoso en Sithonia, en el corazón de Halkidiki. La…
$227,820
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Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Casa de campo 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Número de plantas 2
Details  Number of floors in the building: 3  Year of construction: 1975  Year of renovation…
$872,614
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Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Casa 2 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa 2 habitaciones
Nikiti, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 40 m²
El complejo de maisonettes está situado en el pueblo de Nikiti a solo 120 metros de la gran …
$184,977
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Casa 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Código de propiedad: HPS5554 - Casa en venta en Sithonia Nikiti por € 520.000 . Esta 150 met…
$598,443
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Villa 5 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 5 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Número de plantas 3
Se vende villa de 198 m² en Nikiti, en la península de Sithonia (Halkidiki). La villa tiene…
$633,183
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Casa 2 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa 2 habitaciones
Nikiti, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Las maisonettes se encuentran en Nikiti pueblo a 250 metros de la gran playa. La construcció…
$300,534
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Villa 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Esta casa unifamiliar en Halkidiki, Sithonia está en buen estado, ofreciendo 4 dormitorios, …
$911,280
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Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Adosado Adosado 5 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Número de plantas 2
En venta: encantadora casa adosada de 103 m² situada en el hermoso pueblo costero de Nikiti,…
$325,139
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Casa 5 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa 5 habitaciones
Nikiti, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 273 m²
Villa de lujo se encuentra en los alrededores de un popular pueblo Nikiti 1800 metros a la p…
$1,21M
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Casa 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 136 m²
El complejo se encuentra en los suburbios de Nikiti pueblo a 1600 metros de la pintoresca pl…
$550,208
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Apartamento 1 habitación en Nikiti, Grecia
Apartamento 1 habitación
Nikiti, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/1
Unico apartamento a poca distancia del mar, en un lugar muy hermoso en Sithonia, en el coraz…
$182,256
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Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Casa 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
El complejo de maisonettes se encuentra en Nikiti pueblo a 250 metros de la gran playa. Las …
$287,981
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Villa 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Presentando una impresionante maisonette de nueva construcción en venta en Halkidiki, Grecia…
$455,640
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Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Apartamento 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Piso 1
En venta: un apartamento de 59 m² en el segundo piso del pueblo de Nikiti, Sithonia, Halkidi…
$215,245
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Villa 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Número de plantas 2
Descubra nuestra nueva villa de lujo en venta en Nikiti, Halkidiki, un destino excepcional p…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitacion en Nikiti, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nikiti, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Los apartamentos están situados en el complejo en Nikiti pueblo a 450 metros de la pintoresc…
$196,538
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Piso 1/3
En venta: apartamento dúplex (maisonette) de 103 m², situado en el pueblo costero de Nikiti,…
$324,071
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Villa en Nikiti, Grecia
Villa
Nikiti, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Código de propiedad: HPS4900 - Chalet en venta en Sithonia Nikiti por € 0 . Esta villa de 12…
Precio en demanda
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Villa 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Introduciendo una impresionante casa unifamiliar en venta en Halkidiki, Grecia. Esta propied…
$421,467
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Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Casa 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
La casa se encuentra en un popular pueblo Nikiti 650 metros a la playa. La casa está constru…
$601,068
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Realting.com
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