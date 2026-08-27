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Propiedades residenciales en venta en Katerini Municipality, Grecia

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Peristasi
17
Korinos
13
81 propiedad total found
Apartamento en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento
Katerini Municipality, Grecia
Área 105 m²
Apartamento en venta de 105 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. El apartamento está sit…
$207 770
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Casa de campo en Lofos, Grecia
Casa de campo
Lofos, Grecia
Área 175 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 175 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. E…
$256 833
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Apartamento en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento
Katerini Municipality, Grecia
Área 115 m²
Apartamento en venta de 115 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. El apartamento está sit…
$204 299
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Katerini Municipality, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 166 m²
En venta en construcción casita de 166 metros cuadrados en la costa olímpica. La casita tien…
$324 695
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Casa de campo 3 habitaciones en Korinos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Korinos, Grecia
Dormitorios 3
Área 105 m²
Venta en construcción casa de 1 planta de 105 metros cuadrados en la costa olímpica. La casa…
$82 650
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Adosado Adosado en Katerini Municipality, Grecia
Adosado Adosado
Katerini Municipality, Grecia
Área 157 m²
Venta zona adosada de 157 metros cuadrados en la Riviera Olímpica en construcción. El adosad…
$187 552
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Casa de campo 5 habitaciones en Peristasi, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Peristasi, Grecia
Dormitorios 5
Área 254 m²
Venta casa de 3 plantas de 254 metros cuadrados en la costa olímpica. El sótano consta de 2 …
$123 974
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Casa de campo 5 habitaciones en Peristasi, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Peristasi, Grecia
Dormitorios 5
Área 230 m²
Venta casa de 2 plantas de 230 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$389 634
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Peristasi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Peristasi, Grecia
Dormitorios 3
Área 156 m²
Venta de maisonette de 156 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 2 nive…
$236 142
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Casa de campo en Katerini Municipality, Grecia
Casa de campo
Katerini Municipality, Grecia
Área 120 m²
Venta casa de 2 plantas de 120 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. La primera planta co…
$187 552
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Apartamento 1 habitacion en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 1
Área 85 m²
Venta apartamento de 85 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado e…
$141 685
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Casa de campo 1 habitacion en Foteina, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Foteina, Grecia
Dormitorios 1
Área 80 m²
Venta casa de 2 plantas de 80 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de u…
$101 541
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Casa de campo 3 habitaciones en Korinos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Korinos, Grecia
Dormitorios 3
Área 160 m²
Se vende casa de 2 plantas de 160 metros cuadrados en la costa olímpica. El semisótano const…
$377 827
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Apartamento 2 habitaciones en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 121 m²
Venta apartamento de 121 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado …
$129 878
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Casa de campo 4 habitaciones en Korinos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Korinos, Grecia
Dormitorios 4
Área 240 m²
En venta 2 - casa de una planta de 240 metros cuadrados en la costa olímpica. El primer piso…
$318 791
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Casa de campo 6 habitaciones en Korinos, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Korinos, Grecia
Dormitorios 6
Área 300 m²
Se vende casa de 3 pisos de 300 metros cuadrados en la costa olímpica. La planta baja consta…
$413 248
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Casa de campo en Peristasi, Grecia
Casa de campo
Peristasi, Grecia
Área 180 m²
En venta en construcción 1 - casa de una planta de 180 metros cuadrados en la costa olímpica…
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Apartamento en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento
Katerini Municipality, Grecia
Área 176 m²
Apartamento en venta de 176 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. El apartamento está sit…
$337 057
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Villa 5 habitaciones en Paralia, Grecia
Villa 5 habitaciones
Paralia, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 166 m²
Número de plantas 4
En venta: impresionante villa frente al mar en el norte de Grecia, situada en la hermosa zon…
$641 147
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Apartamento en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento
Katerini Municipality, Grecia
Área 140 m²
Apartamento en venta de 140 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. El apartamento está sit…
$299 816
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Apartamento 3 habitaciones en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Se vende Apartamento de 140 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situa…
$315 249
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Casa de campo en Katerini Municipality, Grecia
Casa de campo
Katerini Municipality, Grecia
Área 286 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 286 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. L…
$468 452
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Korinos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Korinos, Grecia
Dormitorios 3
Área 270 m²
Se vende casita de 270 metros cuadrados en la costa olímpica .La casita tiene 3 niveles. El …
$295 177
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Apartamento 2 habitaciones en Ritini, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Ritini, Grecia
Dormitorios 2
Área 130 m²
En venta dúplex de 130 metros cuadrados en la costa olímpica. El dúplex está situado en 1a p…
$212 528
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Casa de campo 2 habitaciones en Korinos, Grecia
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Korinos, Grecia
Dormitorios 2
Área 170 m²
En venta 1 - casa de una planta de 170 metros cuadrados en la costa olímpica. La casa consta…
$138 231
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Apartamento 1 habitacion en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 1
Área 45 m²
Venta apartamento de 45 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado e…
$100 360
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Apartamento en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento
Katerini Municipality, Grecia
Área 200 m²
Venta duplex de 200 metros cuadrados en el norte de Grecia. El dúplex se encuentra en 2 nive…
Precio en demanda
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Villa en Peristasi, Grecia
Villa
Peristasi, Grecia
Dormitorios 6
Área 400 m²
Se vende villa de 2 plantas de 400 metros cuadrados en la costa olímpica. La planta baja con…
$649 390
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Casa de campo 4 habitaciones en Katerini Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 247 m²
Venta casa de 2 plantas de 247 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
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Adosado Adosado en Katerini Municipality, Grecia
Adosado Adosado
Katerini Municipality, Grecia
Área 413 m²
Venta en construcción maisonette de 413 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette…
$330 598
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Tipos de propiedades en Katerini Municipality

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Katerini Municipality, Grecia

con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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