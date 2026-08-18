Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Nea Triglia
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Nea Triglia, Grecia

;
casas independientes
10
10 propiedades total found
Casa de campo 5 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Dormitorios 5
Área 190 m²
Venta casa de 3 plantas de 190 metros cuadrados en Chalkidiki. Semi-basement consta de un do…
$153,492
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa 2 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Casa 2 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 170 m²
Código de propiedad: HPS5257 - Casa en venta en Triglia Center por € 300.000 . Este 170 metr…
$345,256
Dejar una solicitud
Casa de campo 1 habitacion en Nea Triglia, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Nea Triglia, Grecia
Dormitorios 1
Área 340 m²
Venta Casa de 1 plantas de 340 metros cuadrados en Chalkidiki. La casa consta de un dormitor…
$245,618
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa 3 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Villa 3 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 340 m²
Piso -1/-1
Hermosa casa unifamiliar en un lugar muy hermoso en Nea Propontida , en el corazón de Halkid…
$318,948
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Casa de campo en Nea Triglia, Grecia
Casa de campo
Nea Triglia, Grecia
Área 320 m²
Se vende una casa unifamiliar con carpintería en la planta baja. La parcela tiene una superf…
$194,817
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo en Nea Triglia, Grecia
Casa de campo
Nea Triglia, Grecia
Área 75 m²
Casa en venta, en construcción, con una superficie de 70 metros cuadrados. M en la localidad…
$354,213
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Casa de campo 2 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Dormitorios 2
Área 170 m²
Venta casa de 3 plantas de 170 metros cuadrados en Chalkidiki. El sótano consiste en un alma…
$366,020
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 8 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Villa 8 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Esta casa unifamiliar situada en el municipio Nea Propontida de Halkidiki ofrece una rara op…
$318,948
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa 4 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 280 m²
Casa unifamiliar única en un lugar muy hermoso en Nea Propontida, en el corazón de Halkidiki…
$187,952
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa 1 habitación en Nea Triglia, Grecia
Villa 1 habitación
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 3
Área 110 m²
Casa unifamiliar única en un lugar notable en Nea Propontida , en el corazón de Halkidiki. L…
$341,730
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir