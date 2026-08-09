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Propiedades residenciales en venta en Litochoro, Grecia

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apartamentos
8
casas independientes
13
21 propiedad total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Litochoro, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 3
Área 184 m²
Venta de maisonette de 184 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 2 nive…
$377,827
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Apartamento 2 habitaciones en Litochoro, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 120 m²
Venta viejo dúplex de construcción de 120 metros cuadrados en la costa olímpica. El dúplex e…
$92,095
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Casa de campo en Litochoro, Grecia
Casa de campo
Litochoro, Grecia
Área 126 m²
Venta casa de 1 planta de 126 metros cuadrados en la costa olímpica. Los propietarios dejará…
$153,492
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TekceTekce
Casa de campo 2 habitaciones en Litochoro, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 220 m²
Venta casa de 4 plantas de 220 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta d…
$389,634
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Litochoro, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 90 m²
Venta de maisonette de 90 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 2 nivel…
$265,221
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Apartamento 2 habitaciones en Litochoro, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 75 m²
En venta Apartamento de 75 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situad…
$113,348
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Casa de campo 1 habitacion en Litochoro, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Litochoro, Grecia
Dormitorios 1
Área 105 m²
Venta casa de 2 plantas de 105 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$153,492
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Apartamento 2 habitaciones en Litochoro, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 60 m²
Venta apartamento de 60 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado e…
$126,336
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Litochoro, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 181 m²
Venta de maisonette de 181 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 4 nive…
$230,238
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Casa de campo 3 habitaciones en Litochoro, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 3
Área 280 m²
Venta Casa de 4 plantas de 280 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta d…
$454,573
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Apartamento 2 habitaciones en Litochoro, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta apartamento de 80 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado e…
$188,913
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Litochoro, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 5
Área 188 m²
Venta de maisonette de 188 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 2 nive…
$198,359
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Villa en Litochoro, Grecia
Villa
Litochoro, Grecia
Dormitorios 3
Área 300 m²
Venta villa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta …
$885,531
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Apartamento 3 habitaciones en Litochoro, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 3
Área 137 m²
En venta dúplex de 137 metros cuadrados en la costa olímpica. El dúplex está situado en 1a p…
$206,624
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Casa de campo 4 habitaciones en Litochoro, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 4
Área 320 m²
Venta casa de 3 plantas de 320 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta d…
$826,496
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Apartamento 2 habitaciones en Litochoro, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 67 m²
Venta apartamento de 67 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado e…
$102,722
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Casa de campo 3 habitaciones en Litochoro, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Litochoro, Grecia
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Área 131 m²
Venta casa de 2 plantas de 131 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$421,816
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Casa de campo 3 habitaciones en Litochoro, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 3
Área 220 m²
Venta casa de 4 plantas de 220 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$336,502
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Apartamento 2 habitaciones en Litochoro, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Se vende Apartamento de 70 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situad…
$141,685
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Apartamento 2 habitaciones en Litochoro, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 90 m²
Venta apartamento de 90 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado e…
$253,852
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Casa de campo 3 habitaciones en Litochoro, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
Venta casa de 2 plantas de 110 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$291,635
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