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Propiedades residenciales en venta en Nea Michaniona, Grecia

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apartamentos
5
casas independientes
18
23 propiedades total found
Apartamento en Nea Michaniona, Grecia
Apartamento
Nea Michaniona, Grecia
Área 91 m²
Apartamento en venta con una superficie de 91 metros cuadrados en Thessaloniki. El apartamen…
$196,998
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Casa de campo 5 habitaciones en Nea Michaniona, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Nea Michaniona, Grecia
Dormitorios 5
Área 200 m²
Venta casa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja co…
$448,669
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Casa de campo 2 habitaciones en Nea Michaniona, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Nea Michaniona, Grecia
Dormitorios 2
Área 90 m²
Venta Casa de 1 plantas de 90 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La casa const…
$153,492
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TekceTekce
Casa de campo 6 habitaciones en Nea Michaniona, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Nea Michaniona, Grecia
Dormitorios 6
Área 230 m²
Se vende casa de 3 plantas de 230 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El semisótano…
$393,835
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Casa de campo en Nea Michaniona, Grecia
Casa de campo
Nea Michaniona, Grecia
Área 50 m²
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 50 metros cuadrados en los suburbios de Salóni…
$97,527
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Apartamento en Nea Michaniona, Grecia
Apartamento
Nea Michaniona, Grecia
Área 100 m²
Venta apartamento de 100 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está …
$177,676
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Casa de campo en Nea Michaniona, Grecia
Casa de campo
Nea Michaniona, Grecia
Área 335 m²
La venta es una casa unifamiliar de lujo de 335 metros cuadrados en Agia Triada (Thessalonik…
$495,849
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Casa de campo 3 habitaciones en Nea Michaniona, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Nea Michaniona, Grecia
Dormitorios 3
Área 350 m²
Venta casa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Semi-basement …
$599,846
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Casa de campo en Nea Michaniona, Grecia
Casa de campo
Nea Michaniona, Grecia
Área 25 m²
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 25 metros cuadrados en los suburbios de Salóni…
$120,474
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nea Michaniona, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nea Michaniona, Grecia
Dormitorios 3
Área 185 m²
Venta de maisonette de 185 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$230,238
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Casa de campo 2 habitaciones en Nea Michaniona, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Nea Michaniona, Grecia
Dormitorios 2
Área 55 m²
Venta casa de 1 plantas de 55 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La casa consta …
$145,610
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Casa de campo en Nea Michaniona, Grecia
Casa de campo
Nea Michaniona, Grecia
Área 63 m²
Venta Casa de 1 plantas de 63 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. Una magnífica…
$212,528
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Casa de campo 3 habitaciones en Nea Michaniona, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Nea Michaniona, Grecia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Se vende casa de 2 plantas de 140 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La planta b…
$188,913
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Villa en Nea Michaniona, Grecia
Villa
Nea Michaniona, Grecia
Dormitorios 5
Área 460 m²
Venta villa de 3 plantas de 460 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja c…
$1,42M
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Villa en Nea Michaniona, Grecia
Villa
Nea Michaniona, Grecia
Área 365 m²
En venta es un complejo único de dos casas privadas de lujo en una excelente ubicación cerca…
$1,18M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nea Michaniona, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nea Michaniona, Grecia
Dormitorios 3
Área 168 m²
Venta de maisonette de 168 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$218,431
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Villa en Nea Michaniona, Grecia
Villa
Nea Michaniona, Grecia
Dormitorios 6
Área 450 m²
Venta villa de 3 plantas de 450 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El sótano con…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Michaniona, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Michaniona, Grecia
Dormitorios 2
Área 95 m²
Venta apartamento de 95 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está s…
$185,371
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Casa de campo 3 habitaciones en Nea Michaniona, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Nea Michaniona, Grecia
Dormitorios 3
Área 175 m²
Se vende casa de 1 piso de 175 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La casa consta…
$271,563
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Casa de campo en Nea Michaniona, Grecia
Casa de campo
Nea Michaniona, Grecia
Área 310 m²
🏠 Casa unifamiliar en venta – 310 metros cuadrados en Nea Kerasia, Thessaloniki – Con vistas…
$354,213
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Apartamento en Nea Michaniona, Grecia
Apartamento
Nea Michaniona, Grecia
Área 125 m²
Venta dúplex de 125 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. Una vista de la ciudad …
$319,918
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Apartamento 1 habitacion en Nea Michaniona, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Michaniona, Grecia
Dormitorios 1
Área 54 m²
Venta apartamento de 54 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la prim…
$159,396
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Nea Michaniona, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Nea Michaniona, Grecia
Habitaciones 6
Área 170 m²
For sale a 3-storey maisonettes of 170 m² in Nea Michaniona
$174,759
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