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Propiedades residenciales en venta en Epanomi, Grecia

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apartamentos
5
casas independientes
18
23 propiedades total found
Casa de campo 7 habitaciones en Epanomi, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 7
Área 560 m²
Se vende casa de 5 plantas de 560 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El semisótano…
$649,390
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Epanomi, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 4
Área 176 m²
Venta de maisonette de 176 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$153,492
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Apartamento en Epanomi, Grecia
Apartamento
Epanomi, Grecia
Área 80 m²
Venta apartamento de 80 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la segu…
$158,511
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TekceTekce
Casa de campo 3 habitaciones en Epanomi, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 3
Área 199 m²
Se vende casa de 2 plantas de 199 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El semisótano…
$413,248
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Casa de campo 5 habitaciones en Epanomi, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 5
Área 300 m²
Venta casa de 4 plantas de 300 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Semi-basement …
$397,832
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Epanomi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 3
Área 109 m²
Venta de maisonette de 109 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$106,670
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Casa de campo 7 habitaciones en Epanomi, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 7
Área 350 m²
Se vende casa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La planta b…
$625,776
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Villa en Epanomi, Grecia
Villa
Epanomi, Grecia
Dormitorios 5
Área 350 m²
Venta villa de 2 plantas de 350 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Semi-basement…
$1,65M
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Apartamento 2 habitaciones en Epanomi, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 2
Área 84 m²
Venta apartamento de 84 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está s…
$171,203
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Apartamento 3 habitaciones en Epanomi, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 3
Área 148 m²
En venta Apartamento de 148 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El apartamento está…
$218,431
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Casa de campo 4 habitaciones en Epanomi, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 4
Área 200 m²
Venta casa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en Salónica. Planta baja consta de un dormit…
$531,319
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Epanomi, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 4
Área 160 m²
Venta de maisonette de 160 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$152,386
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Casa de campo en Epanomi, Grecia
Casa de campo
Epanomi, Grecia
Área 173 m²
Ofrecemos 4 casas de campo en venta, cada casa de 173 metros cuadrados. Casa de tres plantas…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Epanomi, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 2
Área 150 m²
Se vende casita de 150 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La casita tiene 3 nive…
$212,528
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Villa en Epanomi, Grecia
Villa
Epanomi, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Property Code: HPS4933 - Villa FOR SALE in Epanomi Center for € 900.000 . This 450 sq. m. …
$1,04M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Epanomi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 3
Área 108 m²
Se vende casita de 108 metros cuadrados en los suburbios de Salónica .La casita tiene 2 nive…
$377,827
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Apartamento 2 habitaciones en Epanomi, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 2
Área 82 m²
Venta apartamento de 82 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está s…
$147,589
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Epanomi, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 4
Área 177 m²
Venta de maisonette de 177 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$152,318
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Casa de campo 3 habitaciones en Epanomi, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 3
Área 167 m²
Venta casa de 2 plantas de 167 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja co…
$1,30M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Epanomi, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 5
Área 185 m²
Venta de maisonette de 185 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$318,791
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Apartamento 1 habitacion en Epanomi, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Epanomi, Grecia
Dormitorios 1
Área 64 m²
Venta apartamento de 64 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está s…
$153,492
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Adosado Adosado 7 habitaciones en Epanomi, Grecia
Adosado Adosado 7 habitaciones
Epanomi, Grecia
Habitaciones 7
Área 185 m²
For sale a 3-storey maisonette of 185 m² in Epanomi.
$270,541
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Epanomi, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Epanomi, Grecia
Habitaciones 4
Área 100 m²
For sale a 2-storey maisonette of 100 m² in Epanomi
$148,280
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