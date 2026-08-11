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Propiedades residenciales en venta en Véria, Grecia

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apartamentos
6
casas independientes
60
66 propiedades total found
Apartamento en Trilofo, Grecia
Apartamento
Trilofo, Grecia
Área 75 m²
Venta apartamento de 75 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la terc…
$161,269
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Adosado Adosado en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado
Trilofo, Grecia
Área 204 m²
Casa adosada en venta con una superficie de 204 metros cuadrados en Salónica. El adosado se …
$415,129
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Apartamento en Trilofo, Grecia
Apartamento
Trilofo, Grecia
Área 75 m²
Venta de un apartamento de 75 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento …
$161,439
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TekceTekce
Adosado Adosado 3 habitaciones en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 3
Área 146 m²
Venta de maisonette de 146 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
Precio en demanda
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Casa de campo en Trilofo, Grecia
Casa de campo
Trilofo, Grecia
Área 190 m²
La venta es una casa de tres niveles liviana con una superficie de 190 metros cuadrados en u…
$365,526
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Apartamento 4 habitaciones en Trilofo, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 4
Área 235 m²
Se vende apartamento de 235 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El apartamento está…
$354,213
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 3
Área 212 m²
Venta de maisonette de 212 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$220,793
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Casa de campo 5 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 5
Área 256 m²
Venta Casa de 3 plantas de 256 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. Planta baja …
$566,740
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 3
Área 190 m²
Se vende casita de 190 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La casita tiene 4 nive…
$308,492
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Casa de campo en Patrida, Grecia
Casa de campo
Patrida, Grecia
Área 223 m²
Venta casa de 3 plantas con una superficie de 223 metros cuadrados en la península de Sithon…
$784,133
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Villa en Trilofo, Grecia
Villa
Trilofo, Grecia
Dormitorios 4
Área 610 m²
Venta villa de 5 plantas de 610 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El sótano con…
$767,461
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Casa de campo 4 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 4
Área 280 m²
Venta casa de 3 plantas de 280 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja co…
$1,14M
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Adosado Adosado en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado
Trilofo, Grecia
Área 135 m²
Se vende casita de 135 metros cuadrados en los suburbios de Salónica . La casita tiene un ni…
$247,949
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Casa de campo en Trilofo, Grecia
Casa de campo
Trilofo, Grecia
Área 160 m²
Casa inacabada en Trilofos: 160 metros cuadrados, 2 niveles en una parcela de 425 metros cua…
$123,974
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 5
Área 270 m²
Se vende casita de 270 metros cuadrados en los suburbios de Salónica .La casita tiene 3 nive…
$312,888
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Casa de campo 5 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 5
Área 300 m²
Venta Casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. Planta baja …
$767,461
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Villa en Trilofo, Grecia
Villa
Trilofo, Grecia
Dormitorios 5
Área 200 m²
Se vende villa de 3 plantas de 700 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El semisótan…
$531,319
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Adosado Adosado 1 habitacion en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Trilofo, Grecia
Dormitorios 1
Área 125 m²
Venta de maisonette de 125 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$180,648
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Casa de campo 4 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 4
Área 150 m²
Venta Casa de 3 plantas de 150 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. Planta baja …
$306,984
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 4
Área 240 m²
Venta de maisonette de 240 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$377,827
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Villa en Trilofo, Grecia
Villa
Trilofo, Grecia
Dormitorios 5
Área 450 m²
Venta villa de 4 plantas de 450 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja c…
$968,181
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Casa de campo 2 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 2
Área 190 m²
En venta en construcción casa de 3 plantas de 100 metros cuadrados en los suburbios de Salón…
$230,238
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Trilofo, Grecia
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Área 184 m²
Venta de maisonette de 184 metros cuadrados en Salónica. La maisonette tiene 3 niveles. Plan…
$348,309
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Apartamento 3 habitaciones en Trilofo, Grecia
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Trilofo, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Se vende casita de 120 metros cuadrados en Salónica .La casita tiene 3 niveles. La planta ba…
$312,888
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Villa en Trilofo, Grecia
Villa
Trilofo, Grecia
Área 1 700 m²
Venta villa de 1700 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Hay: chimenea, aire acond…
$6,28M
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Casa de campo 3 habitaciones en Agios Georgios, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Agios Georgios, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta casa de 1 plantas de 150 metros cuadrados en el norte de Grecia. La casa consta de 3 d…
$212,528
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Casa de campo 4 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 4
Área 245 m²
Venta casa de 4 plantas de 245 metros cuadrados en Salónica. Semi-basement consta de salón. …
$590,354
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Casa de campo 2 habitaciones en Trilofo, Grecia
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Trilofo, Grecia
Dormitorios 2
Área 130 m²
En venta en construcción casa de 2 pisos de 130 metros cuadrados en Salónica. El sótano cons…
$188,913
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Casa de campo 4 habitaciones en Trilofo, Grecia
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Trilofo, Grecia
Dormitorios 4
Área 380 m²
En venta 3 -casa de 380 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El semisótano consta …
$1,24M
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Casa de campo 5 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 5
Área 380 m²
Se vende casa de 3 plantas de 380 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El semisóta…
$767,461
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Parámetros de las propiedades en Véria, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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