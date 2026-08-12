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Propiedades residenciales en venta en Peristasi, Grecia

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casas independientes
15
17 propiedades total found
Casa de campo en Peristasi, Grecia
Casa de campo
Peristasi, Grecia
Área 180 m²
En venta en construcción 1 - casa de una planta de 180 metros cuadrados en la costa olímpica…
$82,650
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Villa en Peristasi, Grecia
Villa
Peristasi, Grecia
Dormitorios 5
Área 170 m²
En venta en construcción 2 - villa de 170 metros cuadrados en la costa olímpica. La planta b…
$152,386
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Casa de campo 3 habitaciones en Peristasi, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Peristasi, Grecia
Dormitorios 3
Área 119 m²
Venta casa de 1 planta de 119 metros cuadrados en la costa olímpica. La casa consta de 3 dor…
$271,563
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TekceTekce
Casa de campo 1 habitacion en Peristasi, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Peristasi, Grecia
Dormitorios 1
Área 90 m²
En venta 1 - casa de una planta de 90 metros cuadrados en la costa olímpica. La casa consta …
$106,264
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Peristasi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Peristasi, Grecia
Dormitorios 3
Área 232 m²
Venta de maisonette de 232 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 2 nive…
$206,624
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Casa de campo 3 habitaciones en Peristasi, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Peristasi, Grecia
Dormitorios 3
Área 188 m²
Venta casa de 2 plantas de 188 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$126,845
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Casa de campo 7 habitaciones en Peristasi, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Peristasi, Grecia
Dormitorios 7
Área 519 m²
Venta casa de 4 plantas de 519 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta d…
$507,705
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Apartamento 2 habitaciones en Peristasi, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Peristasi, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Venta apartamento de 100 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado …
$141,685
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Apartamento 3 habitaciones en Peristasi, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Peristasi, Grecia
Dormitorios 3
Área 125 m²
Venta apartamento de 125 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado …
$188,913
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Adosado Adosado en Peristasi, Grecia
Adosado Adosado
Peristasi, Grecia
Área 280 m²
Se vende casita de 280 metros cuadrados en la costa olímpica . La casita tiene un nivel
$531,319
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Casa de campo en Peristasi, Grecia
Casa de campo
Peristasi, Grecia
Área 160 m²
Venta de una casa de 3 plantas de 160 metros cuadrados en la Riviera Olímpica en construcció…
$92,225
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Adosado Adosado en Peristasi, Grecia
Adosado Adosado
Peristasi, Grecia
Área 190 m²
Venta zona adosada de 190 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. El adosado se encuentra e…
$338,475
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Casa de campo 5 habitaciones en Peristasi, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Peristasi, Grecia
Dormitorios 5
Área 254 m²
Venta casa de 3 plantas de 254 metros cuadrados en la costa olímpica. El sótano consta de 2 …
$123,974
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Casa de campo 3 habitaciones en Peristasi, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Peristasi, Grecia
Dormitorios 3
Área 156 m²
Venta casa de 2 plantas de 156 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$306,984
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Peristasi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Peristasi, Grecia
Dormitorios 3
Área 156 m²
Venta de maisonette de 156 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 2 nive…
$236,142
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Villa en Peristasi, Grecia
Villa
Peristasi, Grecia
Dormitorios 6
Área 400 m²
Se vende villa de 2 plantas de 400 metros cuadrados en la costa olímpica. La planta baja con…
$649,390
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Casa de campo 5 habitaciones en Peristasi, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Peristasi, Grecia
Dormitorios 5
Área 230 m²
Venta casa de 2 plantas de 230 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$389,634
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