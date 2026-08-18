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Propiedades residenciales en venta en Vasilika, Grecia

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casas independientes
16
18 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Vasilika, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Vasilika, Grecia
Dormitorios 3
Área 118 m²
Venta Casa de 2 plantas de 118 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. Planta baja …
$224,335
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Casa de campo 4 habitaciones en Vasilika, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Vasilika, Grecia
Dormitorios 4
Área 200 m²
En venta 3 - casa de una planta de 200 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El sót…
$377,827
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Casa de campo 6 habitaciones en Vasilika, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Vasilika, Grecia
Dormitorios 6
Área 230 m²
Venta Casa de 3 plantas de 230 metros cuadrados en Salónica. Planta baja consta de 2 dormito…
$708,425
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Casa de campo 5 habitaciones en Vasilika, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Vasilika, Grecia
Dormitorios 5
Área 250 m²
Venta casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Chalkidiki. Planta baja consta de un dorm…
$354,213
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Casa de campo 10 habitaciones en Vasilika, Grecia
Casa de campo 10 habitaciones
Vasilika, Grecia
Dormitorios 10
Área 520 m²
Se vende casa de 2 plantas de 390 metros cuadrados en las afueras de Salónica. La planta baj…
$1,13M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Vasilika, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Vasilika, Grecia
Dormitorios 2
Área 101 m²
Venta de maisonette de 101 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$165,299
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Casa de campo 4 habitaciones en Vasilika, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Vasilika, Grecia
Dormitorios 4
Área 300 m²
Venta casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Semi-basement …
$330,598
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Apartamento 2 habitaciones en Vasilika, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Vasilika, Grecia
Dormitorios 2
Área 75 m²
Venta apartamento de 75 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está s…
$165,299
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Adosado Adosado en Vasilika, Grecia
Adosado Adosado
Vasilika, Grecia
Área 240 m²
En venta dos casas adosadas en construcción, área 240sq.m cada una, un suburbio de Salónica.…
$566,740
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Casa de campo en Vasilika, Grecia
Casa de campo
Vasilika, Grecia
Área 350 m²
Venta: Casa unifamiliar de lujo 150 m2 + 200 m2 semisótano en una parcela de 15.000 m2 – Gal…
$330,598
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Vasilika, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Vasilika, Grecia
Dormitorios 3
Área 130 m²
Venta de maisonette de 130 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$177,106
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Vasilika, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Vasilika, Grecia
Dormitorios 4
Área 190 m²
Se vende casita de 190 metros cuadrados en los suburbios de Salónica .La casita tiene 3 nive…
$242,159
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Adosado Adosado en Vasilika, Grecia
Adosado Adosado
Vasilika, Grecia
Área 167 m²
Venta en construcción maisonette de 167 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La …
$200,720
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Apartamento en Vasilika, Grecia
Apartamento
Vasilika, Grecia
Área 200 m²
Venta duplex de 200 metros cuadrados en Salónica. El dúplex se encuentra en 3 niveles. El só…
$177,098
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Casa de campo 4 habitaciones en Vasilika, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Vasilika, Grecia
Dormitorios 4
Área 630 m²
En venta en construcción casa de 3 plantas de 630 metros cuadrados en Chalkidiki. El semisót…
$413,248
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Casa de campo 5 habitaciones en Vasilika, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Vasilika, Grecia
Dormitorios 5
Área 350 m²
Venta Casa de 4 plantas de 350 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Semi-basement …
$442,766
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Casa de campo 5 habitaciones en Vasilika, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Vasilika, Grecia
Dormitorios 5
Área 400 m²
Se vende casa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El semisótano…
$346,221
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Casa de campo 3 habitaciones en Vasilika, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Vasilika, Grecia
Dormitorios 3
Área 290 m²
Venta casa de 2 plantas de 290 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja co…
$543,126
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