Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Platamonas
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Platamonas, Grecia

;
casas independientes
7
9 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Platamonas, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Platamonas, Grecia
Dormitorios 3
Área 99 m²
Venta apartamento de 99 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado e…
$227,877
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 4 habitaciones en Platamonas, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Platamonas, Grecia
Dormitorios 4
Área 200 m²
Venta casa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$590,354
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa 4 habitaciones en Platamonas, Grecia
Casa 4 habitaciones
Platamonas, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Platamonas, Kavala: VENTA: Casa, 140 metros cuadrados, en 2 niveles, dentro de los árboles p…
$256,244
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Villa en Platamonas, Grecia
Villa
Platamonas, Grecia
Dormitorios 5
Área 500 m²
Venta en construcción villa de 5 plantas de 500 metros cuadrados en la costa olímpica. Plant…
$941,901
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 5 habitaciones en Platamonas, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Platamonas, Grecia
Dormitorios 5
Área 280 m²
Venta casa de 3 plantas de 280 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta d…
$578,547
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 4 habitaciones en Platamonas, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Platamonas, Grecia
Dormitorios 4
Área 340 m²
En venta 3 -casa de 340 metros cuadrados en la costa olímpica. La planta baja consta de un d…
$572,644
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Platamonas, Grecia
Villa
Platamonas, Grecia
Dormitorios 5
Área 335 m²
Se vende villa de 3 plantas de 335 metros cuadrados en la costa olímpica. La planta baja con…
$495,898
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 8 habitaciones en Platamonas, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Platamonas, Grecia
Dormitorios 8
Área 360 m²
Venta casa de 3 plantas de 360 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$649,390
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 7 habitaciones en Platamonas, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Platamonas, Grecia
Dormitorios 7
Área 300 m²
Se vende de 3 pisos con 300 metros cuadrados en la costa olímpica. La planta baja consta de …
$885,531
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir