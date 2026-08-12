Apartamentos en venta en Central Macedonia, Grecia

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Apartamento 1 habitacion en Neoi Epivates, Grecia
Cinta Precio de promoción
Apartamento 1 habitacion
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 1/4
En venta es un apartamento que ofrece 43 m2 de cómodo espacio habitable, situado en la prime…
$165,322
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Apartamento en Neos Marmaras, Grecia
Apartamento
Neos Marmaras, Grecia
Área 73 m²
Venta apartamento de 73 metros cuadrados en la península de Sithonia, la región de Halkidiki…
$288,284
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Apartamento en Neos Marmaras, Grecia
Apartamento
Neos Marmaras, Grecia
Área 56 m²
Apartamento en venta con una superficie de 56 metros cuadrados en la península de Sithonia, …
$380,535
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Irakleia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Irakleia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Piso 1/2
El apartamento está situado frente al mar en el pueblo de Nea Iraklia. El apartamento está s…
$288,517
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Apartamento en Central Macedonia, Grecia
Apartamento
Central Macedonia, Grecia
Área 50 m²
Venta apartamento de 50 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la prim…
$89,945
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Apartamento en Trilofo, Grecia
Apartamento
Trilofo, Grecia
Área 75 m²
Venta de un apartamento de 75 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento …
$161,439
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Apartamento en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamento
Municipality of Sithonia, Grecia
Área 86 m²
Apartamento en venta con una superficie de 86 metros cuadrados en Atenas. El apartamento est…
$322,878
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Apartamento en Neos Marmaras, Grecia
Apartamento
Neos Marmaras, Grecia
Área 54 m²
Apartamento en venta con una superficie de 54 metros cuadrados en la península de Sithonia, …
$380,535
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Apartamento en Trilofo, Grecia
Apartamento
Trilofo, Grecia
Área 75 m²
Venta apartamento de 75 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la terc…
$161,269
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Apartamento en Neos Marmaras, Grecia
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Neos Marmaras, Grecia
Área 56 m²
Apartamento en venta con una superficie de 56 metros cuadrados en la península de Sithonia, …
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Apartamento en Neos Marmaras, Grecia
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Neos Marmaras, Grecia
Área 58 m²
Apartamento en venta con una superficie de 58 metros cuadrados en la península de Sithonia, …
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Apartamento en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 104 m²
Venta duplex de 104 metros cuadrados en Thessaloniki en construcción. El dúplex se encuentra…
$414,693
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Apartamento en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamento
Municipality of Sithonia, Grecia
Área 39 m²
Venta apartamento de 39 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la tercer…
Precio en demanda
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Apartamento en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 60 m²
Venta apartamento de 60 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la plan…
$123,256
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Apartamento en Neos Marmaras, Grecia
Apartamento
Neos Marmaras, Grecia
Área 150 m²
Apartamento en venta de 150 metros cuadrados en la península de Sithonia, región de Halkidik…
$461,255
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Apartamento en Municipality of Thessaloniki, Grecia
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Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 30 m²
Venta apartamento de 30 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la terc…
Precio en demanda
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Apartamento en Neos Marmaras, Grecia
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Neos Marmaras, Grecia
Área 58 m²
Apartamento en venta con una superficie de 58 metros cuadrados en la península de Sithonia, …
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Apartamento en Municipality of Thessaloniki, Grecia
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Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 72 m²
Apartamento en venta de 72 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la t…
$322,878
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Apartamento en Municipality of Sithonia, Grecia
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Municipality of Sithonia, Grecia
Área 41 m²
Apartamento en venta de 41 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la seg…
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Apartamento en Katerini Municipality, Grecia
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Katerini Municipality, Grecia
Área 140 m²
Apartamento en venta de 140 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. El apartamento está sit…
$299,816
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Apartamento en Municipality of Thessaloniki, Grecia
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Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 120 m²
Venta duplex de 120 metros cuadrados en Thessaloniki en construcción. El dúplex se encuentra…
$483,808
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Apartamento en Neos Marmaras, Grecia
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Neos Marmaras, Grecia
Área 65 m²
Apartamento en venta con una superficie de 65 metros cuadrados en la península de Sithonia, …
$438,192
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Área 51 m²
Apartamento en venta de 51 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la q…
$288,284
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Apartamento 1 habitacion en Sozopoli, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Sozopoli, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
El nuevo apartamento construido se encuentra en los suburbios de Sozopoli pueblo a 1200 metr…
$167,340
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Apartamento en Municipio de Casandra, Grecia
Apartamento
Municipio de Casandra, Grecia
Área 68 m²
Apartamento en venta con una superficie de 68 metros cuadrados en Halkidiki. El apartamento …
$170,664
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Tipos de propiedades en Central Macedonia

apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Central Macedonia, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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Baratos
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