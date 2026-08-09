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Propiedades residenciales en venta en Nea Kallikrateia, Grecia

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apartamentos
48
casas independientes
36
84 propiedades total found
Adosado Adosado en Nea Kallikrateia, Grecia
Adosado Adosado
Nea Kallikrateia, Grecia
Área 90 m²
Casa adosada con una superficie de 90 metros cuadrados en Halkidiki en construcción está a l…
$311,019
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Apartamento 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/4
El edificio con apartamentos se encuentra a 650 metros de la playa de arena de Kallikratia. …
$156,074
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Apartamento 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Área 51 m²
Venta en construcción apartamento de 51 metros cuadrados en Chalkidiki. El apartamento está …
$183,010
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TekceTekce
Adosado Adosado 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 2
Área 55 m²
Venta de maisonette de 55 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tiene 2 niveles. Pla…
$206,624
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Apartamento 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
El nuevo edificio con apartamentos se encuentra a 300 metros de la playa de arena de Nea Kal…
$190,758
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Apartamento 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Área 51 m²
Venta en construcción apartamento de 51 metros cuadrados en Chalkidiki. El apartamento está …
$177,106
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Villa 4 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Ubicado en la impresionante región de Halkidiki, esta casa unifamiliar en un complejo ofrece…
$239,211
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Halkidiki Properties
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Apartamento 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
El apartamento está situado en el pueblo de Kallikratia a solo 90 metros de la playa de aren…
$179,197
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Apartamento 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Área 56 m²
Venta en construcción apartamento de 56 metros cuadrados en Chalkidiki. El apartamento está …
$194,817
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Código de propiedad: HPS5269 - Apartamento para la venta en Kallikrateia Nea Kallikrateia po…
$188,941
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Casa de campo 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 2
Área 77 m²
Venta casa de 1 plantas de 77 metros cuadrados en Chalkidiki. La casa consta de 2 dormitorio…
$295,177
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Casa 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Casa 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 59 m²
El nuevo edificio con apartamentos se encuentra a 300 metros de la playa de arena de Nea Kal…
$206,194
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 2
Área 82 m²
Venta en construcción dúplex de 82 metros cuadrados en Chalkidiki. El dúplex está situado en…
$301,081
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Apartamento 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
El edificio con apartamentos se encuentra a 650 metros de la playa de arena de Kallikratia. …
$345,577
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Apartamento en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento
Nea Kallikrateia, Grecia
Área 30 m²
Venta en construcción apartamento de 30 metros cuadrados en Chalkidiki. El apartamento está …
$106,264
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 2
Área 90 m²
Venta en maisonette de construcción de 90 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tien…
$401,441
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Villa 4 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
Piso -1/-1
Bienvenidos a esta impresionante propiedad frente al agua situada en la hermosa zona de Halk…
$1,71M
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Halkidiki Properties
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Casa 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Casa 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
El complejo moderno está situado en los suburbios del pueblo Nea Kallikratia, en la zona de …
$306,313
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Venta en construcción maisonette de 100 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tiene …
$514,154
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Apartamento 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
El apartamento está situado en el pueblo de Kallikratia a 400 metros de la playa de arena. E…
$222,321
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Casa 3 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Casa 3 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
La maisonette se encuentra a 150 metros de la playa de arena de Nea Kallikratia. Hay un asce…
$287,981
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Apartamento 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Área 49 m²
Venta en construcción apartamento de 49 metros cuadrados en Chalkidiki. El apartamento está …
$174,745
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Apartamento 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
El nuevo edificio con apartamentos se encuentra a 500 metros de la playa de arena de Nea Kal…
$161,855
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Villa 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Presentando una impresionante Maisonette en Halkidiki, Grecia, actualmente bajo construcción…
$296,166
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Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Estudio 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Estudio 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
El nuevo edificio con apartamentos se encuentra a 300 metros de la playa de arena de Nea Kal…
$104,050
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Casa de campo 4 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 4
Área 170 m²
Venta casa de 2 plantas de 170 metros cuadrados en Chalkidiki. Semi-basement consta de 2 dor…
$354,213
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Villa 3 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa 3 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Situado en la hermosa zona de Halkidiki, esta espaciosa maisonette ofrece impresionantes vis…
$478,422
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Halkidiki Properties
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Apartamento 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Área 37 m²
Venta apartamento de 49 metros cuadrados en Chalkidiki. El apartamento está situado en la se…
$152,310
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Apartamento 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
El nuevo edificio con apartamentos se encuentra a 200 metros de la playa de arena de Nea Kal…
$213,880
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 2
Área 93 m²
Venta en construcción dúplex de 93 metros cuadrados en Chalkidiki. El dúplex está situado en…
$312,888
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