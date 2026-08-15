Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Kallithea
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Kallithea, Grecia

;
apartamentos
43
casas independientes
33
213 propiedades total found
Villa en Kallithea, Grecia
Cinta Nuevo
Villa
Kallithea, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Número de plantas 2
Una villa impresionante situada en la zona de Kassandra, Kallithea. Esta propiedad reventa c…
$794,763
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Vista Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Descubra un sofisticado retiro urbano en Boulevard, un hito residencial contemporáneo que el…
$323,579
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Descubra un sofisticado retiro urbano en Boulevard, un hito residencial contemporáneo que el…
$318,786
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
DD CO DEDD CO DE
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta en construcción apartamento de 100 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está sit…
$507,705
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 2 habitaciones en Kallithea, Grecia
Villa 2 habitaciones
Kallithea, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 708 m²
Única maisonette con una piscina de lujo, en un lugar notable en Kassandra, en el pequeño pa…
$1,08M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Apartamento 1 habitación en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 1 habitación
Municipality of Kallithea, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Apartamento con diseño reflexivo, materiales de acabado modernos y soluciones de diseño inte…
$291,311
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Kallithea, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Kallithea, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Presentando un maravilloso apartamento en una excelente ubicación en Kassandra, Halkidiki, a…
$162,891
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 1
Área 86 m²
Venta apartamento de 86 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la primer…
$245,587
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa 6 habitaciones en Kallithea, Grecia
Casa 6 habitaciones
Kallithea, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 5 000 m²
Maisonette moderna con vista al mar en Nea Fokaia Kassandra, Nea Fokaia Maisonette ren…
$631,270
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Opus Residence es el nuevo proyecto residencial situado en Kallithea, Atenas, Grecia, que of…
$354,647
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Descubra un sofisticado retiro urbano en Boulevard, un hito residencial contemporáneo que el…
$286,006
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Descubra un sofisticado retiro urbano en Boulevard, un hito residencial contemporáneo que el…
$307,198
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Descubra un sofisticado retiro urbano en Boulevard, un hito residencial contemporáneo que el…
$302,378
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Descubra un sofisticado retiro urbano en Boulevard, un hito residencial contemporáneo que el…
$388,294
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Kallithea, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3/3
Orelia es un moderno complejo residencial en Callithea, una zona prometedora con gran potenc…
$288,961
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Consulting VP Park SRL
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Română
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 3
Área 103 m²
Venta en construcción apartamento de 103 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está sit…
$413,248
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Kallithea, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 47 m²
Piso 1/5
🇪🇸 Bella Vista Golden Visa Residences – Atenas, Grecia Bella Vista Golden Visa Residences…
$304,374
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Kallithea, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Kallithea, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Número de plantas 2
Venta es un apartamento moderno y subconstruido de planta baja con un espacio interno de 34 …
$135,353
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Vista Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Descubra un sofisticado retiro urbano en Boulevard, un hito residencial contemporáneo que el…
$302,022
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 1 habitación en Kallithea, Grecia
Apartamento 1 habitación
Kallithea, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 1/1
Presentando un impresionante apartamento en Halkidiki, Grecia, actualmente en construcción. …
$136,692
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 3
Área 102 m²
Venta en construcción apartamento de 102 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está sit…
$407,344
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa 2 habitaciones en Municipality of Kallithea, Grecia
Casa 2 habitaciones
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
La maisonette se encuentra en un popular pueblo turístico Kallithea 450 metros a la playa de…
$289,185
Dejar una solicitud
Casa 1 habitacion en Kallithea, Grecia
Casa 1 habitacion
Kallithea, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Esta maisonette se encuentra en un popular pueblo turístico Kallithea en su centro a 400 met…
$167,727
Dejar una solicitud
Villa en Kallithea, Grecia
Villa
Kallithea, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Property Code: HPS5675 - Villa FOR SALE in Kassandra Kallithea for € 340.000 . This 85 sq. …
$391,290
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Kallithea, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Kallithea, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Código de propiedad: HPS5031 - Apartamento para la venta en Kassandra Kallithea por € 215.00…
$247,749
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 1 habitación
Municipality of Kallithea, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Apartamento con amplio diseño, materiales de acabado modernos y soluciones de diseño intelig…
$302,964
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Descubra un sofisticado retiro urbano en Boulevard, un hito residencial contemporáneo que el…
$388,837
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Opus Residence es el nuevo proyecto residencial situado en Kallithea, Atenas, Grecia, que of…
$293,044
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 2
Área 67 m²
Venta apartamento de 67 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en el sexto …
$318,791
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Descubra un sofisticado retiro urbano en Boulevard, un hito residencial contemporáneo que el…
$346,536
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir