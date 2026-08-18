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Propiedades residenciales en venta en Amphipolis Municipality, Grecia

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apartamentos
5
casas independientes
23
28 propiedades total found
Adosado Adosado en Amphipolis Municipality, Grecia
Adosado Adosado
Amphipolis Municipality, Grecia
Área 66 m²
Maisonette de dos niveles, 66 m2, en una parcela de 53 m2, a solo 180 metros del mar ¿Está …
$198,359
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Villa en Amphipolis, Grecia
Villa
Amphipolis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 261 m²
Código de propiedad: HPS3039 - Villa FOR SALE in Amfipoli Palaiokomi for €1.200.000 . Este 2…
$1,38M
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Villa en Amphipolis Municipality, Grecia
Villa
Amphipolis Municipality, Grecia
Área 71 m²
Residencia de lujo con piscina privada y vistas al mar – A solo 180 metros de la costa Vent…
$289,274
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Casa de campo 2 habitaciones en Amphipolis Municipality, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Amphipolis Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Venta Casa de 2 plantas de 100 metros cuadrados en Asprovalta. Semi-basement consta de salón…
$177,106
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Adosado Adosado en Amphipolis Municipality, Grecia
Adosado Adosado
Amphipolis Municipality, Grecia
Área 53 m²
Maisonette en construcción, con una superficie total de 53 metros cuadrados, clase energétic…
$177,106
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Casa de campo 2 habitaciones en Palaiokomi, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Palaiokomi, Grecia
Dormitorios 2
Área 83 m²
Venta en construcción Casa de 2 plantas de 83 metros cuadrados en los suburbios de Kavala. P…
$224,335
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Adosado Adosado en Amphipolis Municipality, Grecia
Adosado Adosado
Amphipolis Municipality, Grecia
Área 73 m²
Lujosas Maisonettes en el corazón de la playa de Ofrynio – una oportunidad única para la res…
$247,949
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Casa de campo 2 habitaciones en Palaiokomi, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Palaiokomi, Grecia
Dormitorios 2
Área 83 m²
Venta en construcción Casa de 2 plantas de 83 metros cuadrados en los suburbios de Kavala. P…
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Adosado Adosado en Amphipolis Municipality, Grecia
Adosado Adosado
Amphipolis Municipality, Grecia
Área 58 m²
Venta casa adosada de 58 metros cuadrados en los suburbios de Kavala en construcción. El ado…
$169,355
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Apartamento 1 habitacion en Amphipolis Municipality, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Amphipolis Municipality, Grecia
Dormitorios 1
Área 46 m²
Venta en construcción apartamento de 46 metros cuadrados en Asprovalta. El apartamento está …
$181,661
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Apartamento en Amphipolis Municipality, Grecia
Apartamento
Amphipolis Municipality, Grecia
Área 34 m²
En venta apartamento planta baja de 34.35 metros cuadrados, con un pequeño jardín privado en…
$101,965
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Adosado Adosado en Amphipolis Municipality, Grecia
Adosado Adosado
Amphipolis Municipality, Grecia
Área 53 m²
Venta casa adosada de 53 metros cuadrados en los suburbios de Kavala en construcción. El ado…
$157,049
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Villa en Amphipolis Municipality, Grecia
Villa
Amphipolis Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
Venta – Villas de lujo de nueva construcción A solo 250 m del mar A solo 250 metros de la p…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitacion en Amphipolis Municipality, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Amphipolis Municipality, Grecia
Dormitorios 1
Área 40 m²
Venta en construcción apartamento de 40 metros cuadrados en los suburbios de Kavala. El apar…
$114,256
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Amphipolis Municipality, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Amphipolis Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 104 m²
Venta de maisonette de 104 metros cuadrados en Asprovalta. La maisonette tiene 2 niveles. Pl…
$649,390
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Apartamento en Amphipolis Municipality, Grecia
Apartamento
Amphipolis Municipality, Grecia
Área 44 m²
En Venta – Moderno Apartamento 44 m2 con 16.5 m2 Balcón : primer piso con una superficie ne…
$161,167
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Casa de campo 2 habitaciones en Palaiokomi, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Palaiokomi, Grecia
Dormitorios 2
Área 83 m²
Venta en construcción Casa de 2 plantas de 83 metros cuadrados en los suburbios de Kavala. P…
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Villa en Amphipolis Municipality, Grecia
Villa
Amphipolis Municipality, Grecia
Área 70 m²
Venta: 70 metros cuadrados. Casa independiente con mar panorámico & montaña Ver – Kerdylia …
$253,852
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Villa en Amphipolis Municipality, Grecia
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Amphipolis Municipality, Grecia
Área 70 m²
Venta: 70 metros cuadrados. Casa independiente con mar panorámico & montaña Ver – Kerdylia …
$282,518
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Villa en Nea Kerdylia, Grecia
Villa
Nea Kerdylia, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Property Code: HPS5186 - Villa FOR SALE in Amfipoli Nea Kerdilia for € 750.000 . This 200 s…
$863,139
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Adosado Adosado en Amphipolis Municipality, Grecia
Adosado Adosado
Amphipolis Municipality, Grecia
Área 66 m²
Maisonette de dos niveles, 66 m2, en una parcela de 53 m2, a solo 180 metros del mar ¿Está …
$206,624
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Villa en Amphipolis Municipality, Grecia
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Área 82 m²
Maisonette de lujo con vista al mar – A sólo 180 metros de la costa Venta: una maisonette d…
$295,177
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Apartamento 2 habitaciones en Amphipolis Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
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Dormitorios 2
Área 63 m²
Venta en construcción apartamento de 63 metros cuadrados en Asprovalta. El apartamento está …
$257,841
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Adosado Adosado en Amphipolis Municipality, Grecia
Adosado Adosado
Amphipolis Municipality, Grecia
Área 60 m²
Venta casa adosada de 60 metros cuadrados en los suburbios de Kavala en construcción. El ado…
$174,629
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Maisonette de dos niveles, 66 m2, en una parcela de 53 m2, a solo 180 metros del mar ¿Está …
$205,443
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Amphipolis Municipality, Grecia
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Dormitorios 2
Área 63 m²
Venta en construcción maisonette de 63 metros cuadrados en los suburbios de Kavala. La maiso…
$165,299
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Villa en Amphipolis Municipality, Grecia
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Amphipolis Municipality, Grecia
Área 82 m²
Maisonette de lujo con piscina privada y vista al mar sin obstáculos - a solo 180 metros de …
$324,695
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Área 60 m²
Venta casa adosada de 60 metros cuadrados en los suburbios de Kavala en construcción. El ado…
$173,457
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Parámetros de las propiedades en Amphipolis Municipality, Grecia

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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