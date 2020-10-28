  1. Realting.com
  4. Piso en edificio nuevo Pafilia Projects - Limassol

Piso en edificio nuevo Pafilia Projects - Limassol

Limasol, Chipre
de
$357,055
VAT
BTC
4.2470966
ETH
222.6084908
USDT
353 014.6177004
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
ID: 33310
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/2/26

Localización

  • País
    Chipre
  • Barrio
    Limassol District
  • Ciudad
    Limasol

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium

Sobre el complejo

Top developer - Aria Residences, Aurai Residences, Vida, Vetro Suites, Amathos Residences, Aria Residences. Modern Mediterranean design, sea views

Localización en el mapa

Limasol, Chipre
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Cap St Georges
Peyia, Chipre
de
$1,74M
Complejo residencial Olivia Villas
Paralimni, Chipre
de
$666,238
Complejo residencial Baia
Yeroskipou, Chipre
de
$746,999
Complejo residencial Hilltop Villa
Chloraka, Chipre
de
$1,20M
Complejo residencial Sunset Breeze
Kissonerga, Chipre
de
$1,44M
Otros complejos
Complejo residencial Sentire Park
Complejo residencial Sentire Park
Complejo residencial Sentire Park
Complejo residencial Sentire Park
Complejo residencial Sentire Park
Mostrar todo Complejo residencial Sentire Park
Complejo residencial Sentire Park
Peyia, Chipre
de
$935,497
Área 607–624 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Esta villa de 4 dormitorios en Sentire Park ofrece una mezcla perfecta de lujo, comodidad y conexión a la naturaleza en la prestigiosa zona de Cuevas de Mar de Peyia. Diseñado con techos altos, salón de planta abierta y amplias zonas al aire libre, cuenta con una suite principal y tres dormi…
Asociación
BitProperty
Complejo residencial Pliades Leaflet
Complejo residencial Pliades Leaflet
Complejo residencial Pliades Leaflet
Complejo residencial Pliades Leaflet
Complejo residencial Pliades Leaflet
Mostrar todo Complejo residencial Pliades Leaflet
Complejo residencial Pliades Leaflet
Ayia Napa, Chipre
de
$1,74M
Área 601 m²
1 objeto inmobiliario 1
Esta villa de 5 dormitorios en el exclusivo desarrollo de Pliades se encuentra a pocos pasos del mar en la serena zona de Ayia Thekla, cerca de Ayia Napa Marina y playas de bandera azul. Con superficies cubiertas de hasta 272 m2 y piscinas infinitas de hasta 66 m2, cada villa cuenta con arqu…
Asociación
BitProperty
Residencia 360 Nicosia
Residencia 360 Nicosia
Residencia 360 Nicosia
Residencia 360 Nicosia
Residencia 360 Nicosia
Mostrar todo Residencia 360 Nicosia
Residencia 360 Nicosia
Strovolos, Chipre
Precio en demanda
Año de construcción 2019
Número de plantas 34
1 objeto inmobiliario 1
360 Nicosia: el edificio más alto de Nicosia. Una nueva generación de vida Un concepto mejorado de estilo de vida, 360 Nicosia, toda una nueva generación de vida es gobernar en la capital de la isla. 360 Nicosia se caracteriza por los pilares de elegancia, sofisticación, singularidad y luj…
Desarrollador
Cyfield Group
