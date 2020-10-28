  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Limasol
  4. Piso en edificio nuevo 2 Bedroom Entire Floor - Neapolis

Piso en edificio nuevo 2 Bedroom Entire Floor - Neapolis

Limasol, Chipre
de
$523,680
VAT
BTC
6.2290749
ETH
326.4924494
USDT
517 754.7666952
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 33308
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Chipre
  • Barrio
    Limassol District
  • Ciudad
    Limasol

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Sobre el complejo

Steps from beach, exclusive boutique building (4 residences only), privacy and vibrant coastal living. All amenities walking distance

Localización en el mapa

Limasol, Chipre
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos AQUA RESIDENCE APT 201A
Larnaca District, Chipre
de
$303,333
Edificio de apartamentos Elements
Pafos, Chipre
de
$321,349
VAT
Complejo residencial Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Kapparis, Chipre
de
$234,536
Complejo residencial Celestia
Pafos, Chipre
de
$255,000
Complejo residencial Sunset Bay
Famagusta District, Chipre
de
$270,368
Está viendo
Piso en edificio nuevo 2 Bedroom Entire Floor - Neapolis
Limasol, Chipre
de
$523,680
VAT
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial TM BOUTIQUE
Complejo residencial TM BOUTIQUE
Complejo residencial TM BOUTIQUE
Complejo residencial TM BOUTIQUE
Complejo residencial TM BOUTIQUE
Complejo residencial TM BOUTIQUE
Complejo residencial TM BOUTIQUE
Pafos, Chipre
de
$523,656
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Área 64–100 m²
5 objetos inmobiliarios 5
TM Boutique — 5 exclusivos apartamentos de 1 dormitorio, a solo 280 m de la playa en la zona de Tumbas de los Reyes, Pafos. Superficie de 64 a 100 m². Precio desde 450 000 €. TM Boutique es un complejo boutique de primera categoría ubicado en una de las zonas más demandadas de Pafos. Solo…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
64.2 – 100.5
535,582 – 642,699
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Dejar una solicitud
Complejo residencial Nour Residence
Complejo residencial Nour Residence
Complejo residencial Nour Residence
Complejo residencial Nour Residence
Complejo residencial Nour Residence
Complejo residencial Nour Residence
Complejo residencial Nour Residence
Kapparis, Chipre
de
$233,768
Área 90–137 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Nour Residences es un moderno desarrollo residencial en el corazón de Paralimni, a solo 600 m del centro de la ciudad y a 3,2 km de la playa. Ofrece amplios apartamentos de 2 a 3 dormitorios con acabados de alta gama y seguridad cerrada, el proyecto está perfectamente situado cerca de tienda…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
89.8
238,037
Apartamentos 3 habitaciones
136.7
297,546
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial EVO Homes
Complejo residencial EVO Homes
Complejo residencial EVO Homes
Complejo residencial EVO Homes
Complejo residencial EVO Homes
Mostrar todo Complejo residencial EVO Homes
Complejo residencial EVO Homes
Konia, Chipre
de
$947,264
Área 582–662 m²
2 objetos inmobiliarios 2
EVO Homes representa un nuevo estándar de lujo viviendo en el corazón de Konia, Paphos. Estas villas modernas están pensadas con acabados de alta gama, calefacción por suelo radiante, aire acondicionado VRV y sistemas de eficiencia energética, incluyendo paneles fotovoltaicos. Amplios interi…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Chipre
Por qué Chipre ha suspendido el programa de visados dorados a cambio de inversiones
28.10.2020
Por qué Chipre ha suspendido el programa de visados dorados a cambio de inversiones
«La inversión: el método más rápido para obtener la nacionalidad chipriota ». Cómo obtener un permiso de residencia y un pasaporte local en Chipre
27.07.2020
«La inversión: el método más rápido para obtener la nacionalidad chipriota ». Cómo obtener un permiso de residencia y un pasaporte local en Chipre
Mostrar todas las publicaciones