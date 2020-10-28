Piso en edificio nuevo 2 Bedroom Apartment - Tsirion

  1. Realting.com
Limasol, Chipre
de
$529,631
VAT
BTC
6.2998599
ETH
330.2025943
USDT
523 638.3490946
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
ID: 33307
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Chipre
  • Barrio
    Limassol District
  • Ciudad
    Limasol

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Sobre el complejo

Boutique building, limited collection (1-3 bed units). Custom kitchens, quality finishes, secure access, covered parking, storage, modern lift. Quiet residential area, excellent connectivity

Localización en el mapa

Limasol, Chipre
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Está viendo
VAT
