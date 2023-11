Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey

Mahmutlar, Türkei

von €250,000

Ein neuer Luxuswohnkomplex mit eigener Infrastruktur und Panoramablick auf das Mittelmeer. Das Haus befindet sich in einer umweltfreundlichen Gegend von Kargyjak, nur 250 vom Meer entfernt. Während des Baus des Komplexes werden hohe Qualitätsstandards, moderne Technologien und umweltfreundliche Materialien eingesetzt. Kargicak – ist eine ruhige Gegend, umgeben von Nadelwäldern. Es liegt an der Mittelmeerküste am Fuße des Torro-Gebirges, 25 km vom Flughafen entfernt, 3 km vom Zentrum von Mahmutlar und 15 km vom historischen Zentrum von Alanya entfernt. In den letzten Jahren ist Kargyjak bei ausländischen Käufern sehr beliebt geworden. Die Wohnanlage besteht aus einem 6-stöckigen Block, in dem sich 55 Wohnungen mit verschiedenen Layouts befinden, die zwischen 63 und 262 m² groß sind. Apartments mit 1, 2, 3, 4 und 5 Schlafzimmern. Einschließlich Maisonetten auf 1-2 Etagen und Penthäuser auf 6-7 Etagen. Ideal für diejenigen, die Luxus und Komfort im Alltag schätzen. Infrastruktur des Komplexes: Außenpool, Wasserpark, Kinderbecken, beheizter Innenpool, Sauna, Hamam, Whirlpool, Massageraum, Fitnessraum, Kino, überdachter Parkplatz, Tennisplatz, Kinderspielplatz, Grillplatz, zentrales Wasseraufbereitungssystem, Billard, Generator, Videoüberwachungssystem und Sicherheit rund um die Uhr. In jeder Wohnung werden elektrische Fensterläden, ein Video-Dämpfersystem, warme Böden in den Badezimmern und ein Durchflusswasserbereiter installiert.