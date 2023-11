New residence with a green area, a swimming pool and a kids' club, Istanbul, Turkey

Mahmutlar, Türkei

von €116,000

Die Abgeschiedenheit des Komplexes vom Meer beträgt nur 200 Meter und nur wenige Schritte von der Hauptstraße von Mahmutlar mit Restaurants, Cafés und Lebensmittelgeschäften entfernt. Zweimal pro Woche am Dienstag und am Samstag befindet sich der landwirtschaftliche Basar, auf dem Sie frisches Gemüse und Obst, Milchprodukte und vieles mehr kaufen können. Apartments mit einem Apartment mit zwei Schlafzimmern und Penthäusern mit drei Schlafzimmern. Das Gebäude des Komplexes mit 11 Etagen auf jeder Etage von 4 Wohnungen. 1 + 1 ( 66,30 m ² ) 2 + 1 ( 115 m ² ) Penthäuser 2 + 1 ( 129,6 m ², Es wurden nur hochwertige Materialien und die neuesten Architekturtechnologien mit modernem Design verwendet. Im Erdgeschoss befindet sich ein Bürobereich. Nachts haben das Gebiet des Komplexes und das Haus selbst eine schöne einzigartige Beleuchtung. Der Komplex verfügt über Kabel-TV, Satellit und Internet. Neben einem elektrischen Generator werden Sie im Komplex niemals ohne Strom bleiben. Offener Pool Aquapark Sauna Ein Fitnesscenter Spielplatz Eigener Parkplatz Generator Eingezäunter Bereich Sicherheit 7/24 Highlights von Yenisey 6 Apartments Edelstahltüren Klimaanlage in jedem Zimmer Jalousien mit Fernbedienung Elektrischer Warmwasserbereiter Einbauküche mit Granitoberflächen Im Waschbecken im Stil von Hilton, Dusche Whirlpool im Badezimmer der Penthäuser Fußböden aus hochwertigen Keramikfliesen Außerdem haben Sie die großartige Gelegenheit, sich keine Sorgen über die Auswahl von Haushaltsgeräten und Möbeln in der Wohnung zu machen, Wir werden es für Sie tun: *** Ein kompletter Satz hochwertiger Haushaltsgeräte ( Kühlschrank, Waschmaschine, Backofen, Kochfeld, Dunstabzugshaube, Geschirrspüler );*** Volle Auswahl an Möbeln und LCD-TV. Für weitere Informationen und Preise von Apartments mit Möbeln und Geräten kontaktieren Sie uns bitte.