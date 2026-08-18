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Neubauwohnungen in Dalaman, Türkei

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Wohnanlage AARU SOLIS DALAMAN
Dalaman, Türkei
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$110,033
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 3
Aaru SolisSolis ist ein modernes Wohnprojekt, das zeitlose Architektur, außergewöhnlichen Komfort und durchdachte Funktionalität harmonisch verbindet. Sorgfältig bis ins kleinste Detail entworfen, verkörpert Solis einen neuen Standard des modernen Lebens. In einer der angesehensten und begeh…
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