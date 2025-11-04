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Wohnkomplex AARU SOLIS DALAMAN

Dalaman, Türkei
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ID: 39604
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Ägäisregion
  • Stadt
    Dalaman
  • Adresse
    Sumbul Sokak

Über den Komplex

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Aaru Solis

Solis ist ein modernes Wohnprojekt, das zeitlose Architektur, außergewöhnlichen Komfort und durchdachte Funktionalität harmonisch verbindet. Sorgfältig bis ins kleinste Detail entworfen, verkörpert Solis einen neuen Standard des modernen Lebens. In einer der angesehensten und begehrtesten Wohngegenden von Dalaman gelegen, bietet Solis ein ausgewogenes Wohnumfeld, in dem sich Alltagskomfort, Komfort und hohe Lebensqualität auf natürliche Weise ergänzen. Mit moderner Architektur, rationaler Planung und sorgfältig gestalteten Wohnräumen bietet Solis einen Lebensstil, der den Anforderungen von heute entspricht und auf die Standards der Zukunft ausgerichtet ist.

Solis ist ein modernes Wohnprojekt, bestehend aus 35 Residenzen in vier separaten Blöcken. Jedes Detail des Projekts ist so durchdacht, dass es maximalen Komfort und Komfort im Alltag bietet.

Geräumige Balkone, Layouts mit maximalem natürlichem Licht und rationale Organisation der Innenräume machen jede Wohnung funktional und komfortabel.

Solis ist eine zuverlässige und vielversprechende Gelegenheit für ein komfortables Leben und langfristige Immobilieninvestitionen in einer der attraktivsten Wohngebiete von Dalaman.

Ein Wohnprojekt, das entworfen wurde, um für Ihren Komfort zu sorgen

Hauptvorteile des Projekts:

35 Wohnwohnungen

2+1 Wohnung (zwei Schlafzimmer und Wohnzimmer)

* Geräumige Balkone

* Offener Parkplatz

* Gemeinschaftspool

* Eine Landschaftsfläche

* Aufzugsmeldung

* Moderne Architektur

* Energieeffiziente Wärmedämmung der Fassade

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Standort auf der Karte

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