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Gewerbeimmobilien in Beyoglu, Türkei

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10 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 1 650 m² in Beyoglu, Türkei
Gewerbefläche 1 650 m²
Beyoglu, Türkei
Zimmer 10
Schlafräume 10
Fläche 1 650 m²
Etagenzahl 9
Boutique Hotel mit Blick auf den Bosporus in İstanbul Beyoğlu Das Boutique-Hotel befindet si…
$7,49M
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Geschäft 87 m² in Beyoglu, Türkei
Geschäft 87 m²
Beyoglu, Türkei
Fläche 87 m²
Etagenzahl 9
Geschäft mit großer Nutzungsfläche an der Hauptstraße in Beyoğlu Gewerbliche Läden befinden …
$429 611
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Gewerbefläche 850 m² in Beyoglu, Türkei
Gewerbefläche 850 m²
Beyoglu, Türkei
Zimmer 24
Schlafräume 24
Fläche 850 m²
Etagenzahl 4
Hotel mit 24 Zimmern 50 m von der Istiklal Caddesi und dem Pera Palace Hotel in Pera, Beyoğl…
$8,39M
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Gewerbefläche 2 000 m² in Beyoglu, Türkei
Gewerbefläche 2 000 m²
Beyoglu, Türkei
Zimmer 20
Schlafräume 20
Fläche 2 000 m²
Etagenzahl 8
Hotel mit Meer und Stadtblick an der Hauptallee in der Touristengegend in İstanbul Beyoğlu D…
$17,97M
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Hotel 330 m² in Beyoglu, Türkei
Hotel 330 m²
Beyoglu, Türkei
Zimmer 10
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 330 m²
In einer der ikonischsten und bezauberndsten Gegenden von Istanbul, Galata, ist dieses Bouti…
$1,29M
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Gewerbefläche 1 650 m² in Beyoglu, Türkei
Gewerbefläche 1 650 m²
Beyoglu, Türkei
Schlafräume 10
Fläche 1 650 m²
Dieses Boutique-Hotel befindet sich in der lebhaften und hoch begehrten Gegend von Cihangir,…
$8,49M
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TekceTekce
Investition in Beyoglu, Türkei
Investition
Beyoglu, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Stockwerk 3
Tersane İstanbul Residences: Your Luxury Sanctuary in the Heart of Istanbul Why Invest in…
$846 240
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Büro in Beyoglu, Türkei
Büro
Beyoglu, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Commercial offices with a panoramic view of the city in Istanbul The residence offers a co…
$967 425
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Gewerbefläche 200 m² in Beyoglu, Türkei
Gewerbefläche 200 m²
Beyoglu, Türkei
Schlafräume 10
Fläche 200 m²
Dieses betriebsbereite Boutique-Hotel befindet sich an einer geschäftigen Hauptstraße in Cih…
$2,53M
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Hotel 260 m² in Beyoglu, Türkei
Hotel 260 m²
Beyoglu, Türkei
Zimmer 4
Fläche 260 m²
Etagenzahl 5
Das Gebäude befindet sich im Viertel Taksim im Zentrum von Istanbul, umgeben von Cafés, Gesc…
$1,80M
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