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Gewerbeimmobilien in Dosemealti, Türkei

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5 immobilienobjekte total found
Investition 220 m² in Dagbeli, Türkei
Investition 220 m²
Dagbeli, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Stockwerk 3/3
$7,38M
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Investition 454 m² in Dosemealti, Türkei
Investition 454 m²
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 454 m²
Stockwerk 1/1
$59,29M
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Gewerbefläche 5 m² in Dosemealti, Türkei
Gewerbefläche 5 m²
Dosemealti, Türkei
Fläche 5 m²
$174,39M
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TekceTekce
Gewerbefläche 300 m² in Dosemealti, Türkei
Gewerbefläche 300 m²
Dosemealti, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 300 m²
Etagenzahl 4
$26,16M
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Gewerbefläche 400 m² in Dosemealti, Türkei
Gewerbefläche 400 m²
Dosemealti, Türkei
Zimmer 12
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
$24,30M
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