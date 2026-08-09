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Gewerbeimmobilien in Fethiye, Türkei

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5 immobilienobjekte total found
Hotel 30 m² in Ölüdeniz, Türkei
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Hotel 30 m²
Ölüdeniz, Türkei
Fläche 30 m²
Etagenzahl 3
Das Projekt befindet sich im Stadtteil Hisaroniu von Fethiye. Diese Gegend ist die nächste W…
$257,249
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INEST HOMES
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Geschäft 100 m² in Fethiye, Türkei
Geschäft 100 m²
Fethiye, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Geschäfte mit hohem Einkommenspotenzial und starker Kundschaft in Hisarönü, dem Herzen von Ö…
$319,616
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Gewerbefläche 1 600 m² in Fethiye, Türkei
Gewerbefläche 1 600 m²
Fethiye, Türkei
Zimmer 16
Schlafräume 16
Fläche 1 600 m²
Etagenzahl 3
Boutique-Hotel mit voller Kapazität und 16 Zimmern in Ölüdeniz, Fethiye Fethiye ist eine der…
$2,61M
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TekceTekce
Geschäft 44 m² in Fethiye, Türkei
Geschäft 44 m²
Fethiye, Türkei
Fläche 44 m²
Etagenzahl 2
Geschäft mit hohem Gewinnpotenzial in der belebtesten Gegend von Fethiye Çalış Çalış, eine d…
$293,651
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Gewerbefläche 1 600 m² in Ölüdeniz, Türkei
Gewerbefläche 1 600 m²
Ölüdeniz, Türkei
Schlafräume 16
Fläche 1 600 m²
Fethiye, in einer der atemberaubendsten Regionen des Mittelmeers, ist bekannt für seine reic…
$2,94M
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