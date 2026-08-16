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Gewerbeimmobilien in Zentralanatolien, Türkei

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Eskişehir
12
Ankara
8
Odunpazarı
7
Tepebaşı
5
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27 immobilienobjekte total found
Büro 96 m² in Golbasi, Türkei
Büro 96 m²
Golbasi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 96 m²
Etagenzahl 7
Büros am Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Boulevard in Ankara Als Hauptstadt und Verwaltungsze…
$193,977
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Gewerbefläche 125 m² in Tepebaşı, Türkei
Gewerbefläche 125 m²
Tepebaşı, Türkei
Fläche 125 m²
$2,09M
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Geschäft 555 m² in Odunpazarı, Türkei
Geschäft 555 m²
Odunpazarı, Türkei
Fläche 555 m²
$14,24M
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Büro 160 m² in Tepebaşı, Türkei
Büro 160 m²
Tepebaşı, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
$6,98M
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Büro 125 m² in Odunpazarı, Türkei
Büro 125 m²
Odunpazarı, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Stockwerk 3
$4,59M
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Geschäft 93 m² in Golbasi, Türkei
Geschäft 93 m²
Golbasi, Türkei
Fläche 93 m²
Etagenzahl 4
Neu gebaute Gewerbeimmobilien in bester Lage in İncek, Ankara Diese neu gebauten Gewerbeimmo…
$366,686
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TekceTekce
Investition 220 m² in Melikgazi, Türkei
Investition 220 m²
Melikgazi, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 220 m²
$6,02M
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Investition 220 m² in Odunpazarı, Türkei
Investition 220 m²
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
$5,52M
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Büro 60 m² in Odunpazarı, Türkei
Büro 60 m²
Odunpazarı, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 4
$2,64M
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Büro 75 m² in Tepebaşı, Türkei
Büro 75 m²
Tepebaşı, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 3
$5,23M
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Gewerbefläche 550 m² in Selçuklu, Türkei
Gewerbefläche 550 m²
Selçuklu, Türkei
Schlafräume 14
Fläche 550 m²
Dieses charmante Boutique-Hotel mit 14 Zimmern liegt im Herzen von Kaleici, Antalya und biet…
$5,49M
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Gewerbefläche 512 m² in Cankaya, Türkei
Gewerbefläche 512 m²
Cankaya, Türkei
Fläche 512 m²
Etagenzahl 5
Luxuriöses Geschäftszentrum mit hohem Mietertragspotenzial in Ankara Ankara, im Herzen der T…
$2,06M
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Geschäft 225 m² in Odunpazarı, Türkei
Geschäft 225 m²
Odunpazarı, Türkei
Fläche 225 m²
$4,24M
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Fertiges Geschäft 144 m² in Yogunhisar, Türkei
Fertiges Geschäft 144 m²
Yogunhisar, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 144 m²
A unique format: coffee shop + floristry = a popular place for meetings, photo sessions and …
$98,000
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Geschäft 800 m² in Odunpazarı, Türkei
Geschäft 800 m²
Odunpazarı, Türkei
Fläche 800 m²
$6,37M
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Büro 55 m² in Golbasi, Türkei
Büro 55 m²
Golbasi, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 55 m²
Etagenzahl 7
Büros am Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Boulevard in Ankara Als Hauptstadt und Verwaltungsze…
$198,959
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Gewerbefläche 1 700 m² in Akyurt, Türkei
Gewerbefläche 1 700 m²
Akyurt, Türkei
Fläche 1 700 m²
Etagenzahl 3
Gewerbeimmobilien in Ankara in der Nähe des Flughafens Esenboğa Die türkische Hauptstadt Ank…
$1,15M
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Geschäft 175 m² in Tepebaşı, Türkei
Geschäft 175 m²
Tepebaşı, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 175 m²
$13,95M
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Geschäft 5 m² in Etimesgut, Türkei
Geschäft 5 m²
Etimesgut, Türkei
Fläche 5 m²
Etagenzahl 18
Gewerbeimmobilie mit hohen Mieteinnahmen in Ankara Etimesgut Die Gewerbeimmobilie befindet s…
$31,675
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Büro 50 m² in Golbasi, Türkei
Büro 50 m²
Golbasi, Türkei
Fläche 50 m²
Etagenzahl 4
Neu gebaute Gewerbeimmobilien in bester Lage in İncek, Ankara Diese neu gebauten Gewerbeimmo…
$133,936
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Geschäft 220 m² in Odunpazarı, Türkei
Geschäft 220 m²
Odunpazarı, Türkei
Fläche 220 m²
$3,78M
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Fertiges Geschäft 250 m² in Yogunhisar, Türkei
Fertiges Geschäft 250 m²
Yogunhisar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 250 m²
Key benefits: You become the owner of a registered brand with the possibility of issuing a f…
$165,000
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Geschäft 140 m² in Tepebaşı, Türkei
Geschäft 140 m²
Tepebaşı, Türkei
Fläche 140 m²
$2,03M
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Gewerbefläche 340 m² in Akyurt, Türkei
Gewerbefläche 340 m²
Akyurt, Türkei
Fläche 340 m²
Etagenzahl 4
Gewerbeimmobilien in Ankara in der Nähe des Flughafens und des Messegeländes Ankara, die Hau…
$1,05M
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Gewerbefläche 700 m² in Akarca Koyu, Türkei
Gewerbefläche 700 m²
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 1000
Schlafräume 1000
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 700 m²
Stockwerk 1/3
Was Sie erhalten: Dreigeschossiges Gewerbeimmobilien im Zentrum von Mahmutlar. Fläche: Das …
$1,33M
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Gewerbefläche 210 m² in Akarca Koyu, Türkei
Gewerbefläche 210 m²
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 1000
Schlafräume 1000
Fläche 210 m²
Stockwerk 3/8
Was Sie bekommen: Ein einzigartiges kommerzielles Angebot ist ein renommiertes Businesscente…
$398,994
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Gewerbefläche 2 600 m² in Ovakent, Türkei
Gewerbefläche 2 600 m²
Ovakent, Türkei
Fläche 2 600 m²
Zu verkaufen befindet sich ein Grundstück von 2600 m² in Alanya, Distrikt Gazipasha. Auf die…
$450,445
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Eigenschaftstypen in Zentralanatolien

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