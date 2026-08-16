Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Schwarzmeerregion
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Schwarzmeerregion, Türkei

;
Artvin
3
Corum
4
10 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 700 m² in Altintas, Türkei
Gewerbefläche 700 m²
Altintas, Türkei
Fläche 700 m²
Dieses Gewerbeobjekt zum Verkauf befindet sich im renommierten Stadtteil Aksu von Antalya. A…
$2,74M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 77 m² in Rize, Türkei
Geschäft 77 m²
Rize, Türkei
Fläche 77 m²
Stockwerk 1
$4,01M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 1 200 m² in Ortahisar, Türkei
Gewerbefläche 1 200 m²
Ortahisar, Türkei
Zimmer 28
Schlafräume 28
Fläche 1 200 m²
Etagenzahl 3
Hotel zum Verkauf 3 km vom Flughafen in Pelitli, Ortahisar Das Hotel befindet sich in Pelitl…
$3,56M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 700 m² in Altintas, Türkei
Gewerbefläche 700 m²
Altintas, Türkei
Fläche 700 m²
Dieses Gewerbeimmobilien befindet sich im schnell wachsenden Stadtteil Altıntas von Antalya,…
$3,12M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 78 m² in Ciftlikkoy, Türkei
Gewerbefläche 78 m²
Ciftlikkoy, Türkei
Schlafräume 1
Fläche 78 m²
Willkommen in einer außergewöhnlichen Lebenserfahrung in Mersin. Dieses exquisite Anwesen um…
$254,839
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 404 m² in Cevizli, Türkei
Gewerbefläche 404 m²
Cevizli, Türkei
Fläche 404 m²
Diese Premium-Büros befinden sich in Maltepe, istanbul, auf der anatolischen Seite der Stadt…
$1,47M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Gewerbefläche 64 m² in Konakli, Türkei
Gewerbefläche 64 m²
Konakli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/6
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie erhalten: Wohn- und Gewerbeimmo…
$136,602
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 41 m² in Konakli, Türkei
Gewerbefläche 41 m²
Konakli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 1/3
$304,165
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 30 m² in Konakli, Türkei
Gewerbefläche 30 m²
Konakli, Türkei
Zimmer 1000
Schlafräume 1000
Fläche 30 m²
Stockwerk 1/3
Für Investitionen Was Sie bekommen: Gewerbeimmobilien mit garantiertem Mieteinkommen. Bezi…
$238,784
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 402 m² in Liman, Türkei
Gewerbefläche 402 m²
Liman, Türkei
Fläche 402 m²
Dieses kommerzielle Anwesen befindet sich in einer belebten Straße im Viertel Liman von Kony…
$975,505
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen