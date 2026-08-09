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Gewerbeimmobilien in Mersin, Türkei

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Akdeniz
7
Yenişehir
7
19 immobilienobjekte total found
Büro 149 m² in Yenişehir, Türkei
Büro 149 m²
Yenişehir, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 149 m²
Etagenzahl 7
Stilvolle Büros in einem gemischt genutzten Projekt in zentraler Lage in Mersin Diese Büros …
$373,422
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Investition 500 m² in Yenişehir, Türkei
Investition 500 m²
Yenişehir, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 500 m²
Stockwerk 1/1
$8,64M
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Geschäft 300 m² in Akdeniz, Türkei
Geschäft 300 m²
Akdeniz, Türkei
Fläche 300 m²
$17,44M
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TekceTekce
Büro 90 m² in Yenişehir, Türkei
Büro 90 m²
Yenişehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 7
Stilvolle Büros in einem gemischt genutzten Projekt in zentraler Lage in Mersin Diese Büros …
$187,289
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Gewerbefläche 3 m² in Akdeniz, Türkei
Gewerbefläche 3 m²
Akdeniz, Türkei
Fläche 3 m²
$40,69M
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Geschäft 350 m² in Yenişehir, Türkei
Geschäft 350 m²
Yenişehir, Türkei
Fläche 350 m²
Etagenzahl 5
Geschäft mit hohen Mieteinnahmen in Mersin zu verkaufen Mersin ist eine der wichtigsten Hafe…
$684,204
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Produktion 10 m² in Nacarli, Türkei
Produktion 10 m²
Nacarli, Türkei
Fläche 10 m²
$110,45M
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Geschäft 2 m² in Mezitli, Türkei
Geschäft 2 m²
Mezitli, Türkei
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 2 m²
Stockwerk 1
$162,77M
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Büro 115 m² in Tarsus, Türkei
Büro 115 m²
Tarsus, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 115 m²
Etagenzahl 15
Neue Büros zum Verkauf in strategischer Lage in Mersin Tarsus Mersin Tarsus zeichnet sich du…
$126,512
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Geschäft 308 m² in Akdeniz, Türkei
Geschäft 308 m²
Akdeniz, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 308 m²
$16,28M
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Geschäft 195 m² in Akdeniz, Türkei
Geschäft 195 m²
Akdeniz, Türkei
Fläche 195 m²
$15,99M
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Geschäft 2 m² in Yenişehir, Türkei
Geschäft 2 m²
Yenişehir, Türkei
Fläche 2 m²
$23,25M
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Hotel 876 m² in Akdeniz, Türkei
Hotel 876 m²
Akdeniz, Türkei
Fläche 876 m²
$15,11M
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Geschäft 135 m² in Mezitli, Türkei
Geschäft 135 m²
Mezitli, Türkei
Fläche 135 m²
$9,65M
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Geschäft 140 m² in Karaisali, Türkei
Geschäft 140 m²
Karaisali, Türkei
Fläche 140 m²
$6,98M
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Büro 75 m² in Yenişehir, Türkei
Büro 75 m²
Yenişehir, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Etagenzahl 5
Büros mit Meerblick in prestigeträchtiger Lage in Yenişehir Mersin, eine der wichtigsten Haf…
$351,456
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Hotel 1 m² in Akdeniz, Türkei
Hotel 1 m²
Akdeniz, Türkei
Fläche 1 m²
$40,69M
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Gewerbefläche 281 m² in Yenişehir, Türkei
Gewerbefläche 281 m²
Yenişehir, Türkei
Fläche 281 m²
$33,72M
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Gewerbefläche 115 m² in Tarsus, Türkei
Gewerbefläche 115 m²
Tarsus, Türkei
Fläche 115 m²
Etagenzahl 14
ID MR 1110 ✅ Area: Tarsus ✅ Number of rooms: 2 + 1 ✅ Deadline: April 2023 ✅ Gross area: 115 …
$91,985
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Eigenschaftstypen in Mersin

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