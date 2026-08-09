Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Ägäisregion
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Ägäisregion, Türkei

;
Izmir
4
Aydin
16
Mugla
15
Bodrum
9
Zeig mehr
59 immobilienobjekte total found
Hotel 30 m² in Ölüdeniz, Türkei
TOP TOP
Hotel 30 m²
Ölüdeniz, Türkei
Fläche 30 m²
Etagenzahl 3
Das Projekt befindet sich im Stadtteil Hisaroniu von Fethiye. Diese Gegend ist die nächste W…
$257,249
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
INEST HOMES
Sprachen
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Hotel in Bodrum, Türkei
TOP TOP
Hotel
Bodrum, Türkei
Mini-Hotel zum Verkauf auf der ersten Linie des Meeres in BodrumAngebot zum Verkauf Mini-Hot…
$2,91M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Fertiges Geschäft 30 m² in Konak, Türkei
Fertiges Geschäft 30 m²
Konak, Türkei
Fläche 30 m²
Do you want to receive passive income in dollars without hassle? Your chance—TRYPbyWyndham a…
$135,000
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Geschäft 100 m² in Fethiye, Türkei
Geschäft 100 m²
Fethiye, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Geschäfte mit hohem Einkommenspotenzial und starker Kundschaft in Hisarönü, dem Herzen von Ö…
$319,616
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 373 m² in Honaz, Türkei
Gewerbefläche 373 m²
Honaz, Türkei
Fläche 373 m²
$430,171
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 716 m² in Merkezefendi, Türkei
Gewerbefläche 716 m²
Merkezefendi, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 716 m²
Stockwerk 1/4
$36,04M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 402 m² in Merkezefendi, Türkei
Gewerbefläche 402 m²
Merkezefendi, Türkei
Fläche 402 m²
$12,09M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 3 m² in Imamkoy, Türkei
Gewerbefläche 3 m²
Imamkoy, Türkei
Fläche 3 m²
$2,21M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 26 m² in Yakacik, Türkei
Gewerbefläche 26 m²
Yakacik, Türkei
Fläche 26 m²
$6,39M
Eine Anfrage stellen
Investition 160 m² in Didim, Türkei
Investition 160 m²
Didim, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
$15,40M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 330 m² in Nazilli, Türkei
Gewerbefläche 330 m²
Nazilli, Türkei
Fläche 330 m²
$10,02M
Eine Anfrage stellen
Investition 2 m² in Cayyuzu, Türkei
Investition 2 m²
Cayyuzu, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 2 m²
Etagenzahl 1
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 2 400 m² in Menderes, Türkei
Gewerbefläche 2 400 m²
Menderes, Türkei
Fläche 2 400 m²
Etagenzahl 3
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Altincag Immobilien
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français
Gewerbefläche 11 000 m² in Marmaris, Türkei
Gewerbefläche 11 000 m²
Marmaris, Türkei
Zimmer 30
Schlafräume 30
Fläche 11 000 m²
Etagenzahl 2
30-Zimmer-Hotel am Meer und investitionsbereit in Orhaniye zu verkaufen Orhaniye ist eine be…
$11,04M
Eine Anfrage stellen
Restaurant, Café 163 m² in Bornova, Türkei
Restaurant, Café 163 m²
Bornova, Türkei
Fläche 163 m²
Stockwerk 1/16
Gewerbeimmobilien in einem Komplex in İzmir Bornova Die Gewerbeimmobilien befinden sich in B…
$910,022
Eine Anfrage stellen
Geschäft 163 m² in Konak, Türkei
Geschäft 163 m²
Konak, Türkei
Fläche 163 m²
Stockwerk 1/38
Gewerbeimmobilien an der Hauptstraße in einem gemischt genutzten Komplex in Konak İzmir Die …
$961,160
Eine Anfrage stellen
Restaurant, Café 202 m² in Bornova, Türkei
Restaurant, Café 202 m²
Bornova, Türkei
Fläche 202 m²
Stockwerk 1/16
Gewerbeimmobilien in einem Komplex in İzmir Bornova Die Gewerbeimmobilien befinden sich in B…
$1,18M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 135 m² in Konak, Türkei
Gewerbefläche 135 m²
Konak, Türkei
Fläche 135 m²
Sarıyer, einer der begehrtesten und dynamischsten Viertel von Istanbul, ist für seine üppige…
$1,17M
Eine Anfrage stellen
Restaurant, Café 347 m² in Bornova, Türkei
Restaurant, Café 347 m²
Bornova, Türkei
Fläche 347 m²
Stockwerk 1/12
Gewerbeimmobilien in einem Projekt mit einer Ladenpassage in İzmir Bornova Die Geschäfte bef…
$1,29M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 137 m² in Efeler, Türkei
Geschäft 137 m²
Efeler, Türkei
Fläche 137 m²
$1,08M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 40 m² in Efeler, Türkei
Geschäft 40 m²
Efeler, Türkei
Fläche 40 m²
$1,35M
Eine Anfrage stellen
Hotel 10 m² in Konak, Türkei
Hotel 10 m²
Konak, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 10 m²
Stockwerk 3/4
4★ Hotel Anlageprojekt in Izmir unter Wyndham ManagementErster Standort und Schlüsselwettbew…
$35,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hotel Invest
Sprachen
English, Русский, Français
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Gewerbefläche 1 600 m² in Fethiye, Türkei
Gewerbefläche 1 600 m²
Fethiye, Türkei
Zimmer 16
Schlafräume 16
Fläche 1 600 m²
Etagenzahl 3
Boutique-Hotel mit voller Kapazität und 16 Zimmern in Ölüdeniz, Fethiye Fethiye ist eine der…
$2,61M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 400 m² in Merkezefendi, Türkei
Gewerbefläche 400 m²
Merkezefendi, Türkei
Fläche 400 m²
$7,56M
Eine Anfrage stellen
Restaurant, Café 263 m² in Bornova, Türkei
Restaurant, Café 263 m²
Bornova, Türkei
Fläche 263 m²
Stockwerk 1/28
Gewerbeflächen an einer Hauptverkehrsstraße in Bornova İzmir Die Gewerbeflächen befinden sic…
$893,751
Eine Anfrage stellen
Hotel 56 m² in Konak, Türkei
Hotel 56 m²
Konak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Limited number of EXCLUSIVE residences at the Radisson Blu hotel. ✅Only 27 residences for…
$400,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 239 m² in Bornova, Türkei
Gewerbefläche 239 m²
Bornova, Türkei
Fläche 239 m²
Stockwerk 1/28
Gewerbeflächen an einer Hauptverkehrsstraße in Bornova İzmir Die Gewerbeflächen befinden sic…
$767,068
Eine Anfrage stellen
Geschäft 78 m² in Kuşadası, Türkei
Geschäft 78 m²
Kuşadası, Türkei
Fläche 78 m²
Stockwerk 1/5
Geschäfte in einer eleganten Nachbarschaft innerhalb eines Komplexes in Kuşadası Kuşadası li…
$251,162
Eine Anfrage stellen
Hotel in Bodrum, Türkei
Hotel
Bodrum, Türkei
Etagenzahl 2
InvestitionsvorschlagApartmenthotel auf der ersten Linie in Yalykavak (Bodrum)In einem der b…
$11,81M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 250 m² in Çeşme, Türkei
Gewerbefläche 250 m²
Çeşme, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 8
Fläche 250 m²
Stockwerk 1/2
Boutique-Steinhotel in Alaçatı, Çeşme, İzmir Çeşme ist eines der bekanntesten Tourismuszentr…
$2,64M
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Ägäisregion

restaurants
hotels
anlageimmobilien
laden
Realting.com
Gehen