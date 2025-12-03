Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Denizli
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Denizli, Türkei

Merkezefendi
4
6 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 440 m² in Merkezefendi, Türkei
Gewerbefläche 440 m²
Merkezefendi, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 440 m²
Stockwerk 2/3
$7,91M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 292 m² in Pamukkale, Türkei
Gewerbefläche 292 m²
Pamukkale, Türkei
Fläche 292 m²
$8,14M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 400 m² in Merkezefendi, Türkei
Gewerbefläche 400 m²
Merkezefendi, Türkei
Fläche 400 m²
$7,56M
Eine Anfrage stellen
NotarNotar
Geschäft 60 m² in Merkezefendi, Türkei
Geschäft 60 m²
Merkezefendi, Türkei
Fläche 60 m²
Stockwerk 1
$6,92M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 373 m² in Honaz, Türkei
Gewerbefläche 373 m²
Honaz, Türkei
Fläche 373 m²
$430,342
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 416 m² in Sirinkoy Mahallesi, Türkei
Gewerbefläche 416 m²
Sirinkoy Mahallesi, Türkei
Fläche 416 m²
$11,40M
Eine Anfrage stellen
