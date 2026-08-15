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Gewerbeimmobilien in Alanya, Türkei

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28 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 229 m² in Mahmutlar, Türkei
Gewerbefläche 229 m²
Mahmutlar, Türkei
Fläche 229 m²
Objektbeschreibung: Wir freuen uns, eine außergewöhnliche Gelegenheit zu präsentieren, um ei…
Preis auf Anfrage
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Gewerbefläche 50 m² in Alanya, Türkei
Gewerbefläche 50 m²
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/5
For rent. For investment What you get: Real estate with guaranteed income from renting in …
$215,864
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Gewerbefläche 229 m² in Mahmutlar, Türkei
Gewerbefläche 229 m²
Mahmutlar, Türkei
Fläche 229 m²
Objektbeschreibung: Wir freuen uns, eine außergewöhnliche Gelegenheit zu präsentieren, um ei…
$875,613
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Gewerbefläche in Mahmutlar, Türkei
Gewerbefläche
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Etagenzahl 6
PreislisteKommerziell, 1+1Floor: Keller, 15m2, 550.000 €Steigen Sie in eine außergewöhnliche…
$632,876
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Geschäft 900 m² in Kestel, Türkei
Geschäft 900 m²
Kestel, Türkei
Fläche 900 m²
Geräumiges Geschäft mit Mietgarantie direkt am Strand in Alanya Kestel zeichnet sich durch s…
$2,58M
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Geschäft 200 m² in Mahmutlar, Türkei
Geschäft 200 m²
Mahmutlar, Türkei
Fläche 200 m²
Kargıcak, eine charmante Region in Alanya, Türkei, bietet eine attraktive Investitionsmöglic…
Preis auf Anfrage
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TekceTekce
Geschäft in Kargıcak, Türkei
Geschäft
Kargıcak, Türkei
Etagenzahl 5
We would like to announce that our project is suitable for acquiring TURKISH CITIZENSHIP thr…
$607,364
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Hotel in Alanya, Türkei
Hotel
Alanya, Türkei
Zimmer 20
Schlafräume 19
Anzahl der Badezimmer 19
The hotel is in Alanya 248 rooms suit, 74 m2. 50 standard rooms. To the beach 0 m. Plot 8.80…
$28,68M
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Gewerbefläche 50 m² in Alanya, Türkei
Gewerbefläche 50 m²
Alanya, Türkei
Zimmer 1000
Schlafräume 1000
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/3
Zur Miete. Was Sie erhalten: Gewerbeimmobilien mit garantiertem Mieteinkommen in Okurjalar.…
$278,190
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Gewerbefläche 40 m² in Alanya, Türkei
Gewerbefläche 40 m²
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1/5
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Ein neues Investition…
$306,009
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Geschäft 500 m² in Alanya, Türkei
Geschäft 500 m²
Alanya, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 500 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf an einer Ringstraße in Alanya Oba Alanya, das Ferienzentrum in…
$608,916
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Hotel in Alanya, Türkei
Hotel
Alanya, Türkei
250 m to the sea. Our facility has a 40 m long beach. 120 km from Antalya airport, 12 km fro…
$21,28M
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Gewerbefläche in Alanya, Türkei
Gewerbefläche
Alanya, Türkei
Zimmer 1
Etagenzahl 1
Gewerbeimmobilien zum Verkauf für Büro eingerichtet. Gute Reparaturen durchgeführt. Fläche 1…
$151,289
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Gewerbefläche 720 m² in Alanya, Türkei
Gewerbefläche 720 m²
Alanya, Türkei
Zimmer 1000
Schlafräume 1000
Fläche 720 m²
Stockwerk 1/2
Was Sie bekommen: Gewerbefläche in einem der gefragtesten Gegenden der Stadt. Bereich/Stran…
$1,77M
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Gewerbefläche 484 m² in Alanya, Türkei
Gewerbefläche 484 m²
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 484 m²
Stockwerk 1/5
Zur Miete. Was Sie bekommen: Shop auf der zentralen Straße in Alanya. Gegend / Strand: Ala…
$1,39M
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Hotel in Alanya, Türkei
Hotel
Alanya, Türkei
Zimmer 20
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 20
This all-inclusive deluxe hotel is located in Alanya, 12 km from the beach. It features a sp…
$46,88M
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Hotel 13 000 m² in Alanya, Türkei
Hotel 13 000 m²
Alanya, Türkei
Zimmer 325
Fläche 13 000 m²
$44,31M
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Hotel in Alanya, Türkei
Hotel
Alanya, Türkei
Zimmer 20
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 20
The hotel is urban type, it is one main 6-storey building. Located 40 km from Alanya airport…
$8,38M
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Ervaar het toppunt van luxe: fractioneel eigendom in elitehotels in Alanya, Türkei
Ervaar het toppunt van luxe: fractioneel eigendom in elitehotels
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 3/7
Het Right Way Invest-programma biedt investeerders een unieke kans om een ​​aandeel in hotel…
$131,708
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Geschäft in Mahmutlar, Türkei
Geschäft
Mahmutlar, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 12
# KONSTRUKTIONSINFORMATIONEN - BEGINNSDATUM: 20.05.2021 - DATUM DER ENDGÜLTIGEN FERTIGSTEL…
$212,548
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Geschäft 63 m² in Alanya, Türkei
Geschäft 63 m²
Alanya, Türkei
Fläche 63 m²
Die geschichtsträchtige Geschichte Alanias, das Alanya Center-Magazin, zeichnet sich durch s…
Preis auf Anfrage
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Hotel in Alanya, Türkei
Hotel
Alanya, Türkei
The hotel complex is located on the first coastline, from the center of Alanya, 12 km. From …
$27,69M
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Büro 185 m² in Mahmutlar, Türkei
Büro 185 m²
Mahmutlar, Türkei
Fläche 185 m²
Etagenzahl 2
Office spaceIn Mahmutlar Alanya, a two-story + basement office is for sale. The area of the …
$500,494
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Gewerbefläche 47 m² in Alanya, Türkei
Gewerbefläche 47 m²
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 1/3
Was Sie erhalten: Gewerbeimmobilien mit garantiertem Mieteinkommen in Okurjalar. Bezirk / S…
$205,861
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Gewerbefläche 50 m² in Alanya, Türkei
Gewerbefläche 50 m²
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/3
Was Sie erhalten: Gewerbeimmobilien mit garantiertem Mieteinkommen in Okurjalar. Bezirk / S…
$333,828
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5* hotel in Alanya in Alanya, Türkei
5* hotel in Alanya
Alanya, Türkei
Fläche 18 000 m²
5 Sterne Hotel in Alanya.Fläche: 18.000 m2Baujahr: 2016Zimmer: 335 Zimmer. Es ist möglich, w…
$80,97M
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5* hotel in Alanya on the first coastline. in Alanya, Türkei
5* hotel in Alanya on the first coastline.
Alanya, Türkei
Fläche 50 000 m²
5 Sterne Hotel in Alanya.Preis: 100,000,000 EURFläche: 50.000 m2Baujahr: 2008Anzahl der Zimm…
$115,67M
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Hotel 2 500 m² in Oba, Türkei
Hotel 2 500 m²
Oba, Türkei
Zimmer 146
Fläche 2 500 m²
$9,45M
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