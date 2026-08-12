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Gewerbeimmobilien in İstanbul, Türkei

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Fatih
14
Beyoglu
10
Kadikoy
10
Sariyer
9
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95 immobilienobjekte total found
Modern Commercial Plaza Building with E-5 Highway Frontage in Pendik, Istanbul in , Türkei
TOP TOP
Modern Commercial Plaza Building with E-5 Highway Frontage in Pendik, Istanbul
, Türkei
Fläche 2 300 m²
Etagenzahl 4
Ein neu errichtetes, unabhängiges Geschäftsgebäude mit hoher Sichtbarkeit und ausgezeichnete…
$4,36M
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Immobilienagentur
Doga Kececioglu
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Gewerbefläche 72 m² in Kagithane, Türkei
Gewerbefläche 72 m²
Kagithane, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 72 m²
Etagenzahl 10
Investition Hotelzimmer zu verkaufen 1,2 km von der Metro in Kağıthane İstanbul Das fertige …
$349,851
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Gewerbefläche 1 650 m² in Beyoglu, Türkei
Gewerbefläche 1 650 m²
Beyoglu, Türkei
Zimmer 10
Schlafräume 10
Fläche 1 650 m²
Etagenzahl 9
Boutique Hotel mit Blick auf den Bosporus in İstanbul Beyoğlu Das Boutique-Hotel befindet si…
$7,49M
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TekceTekce
Gewerbefläche 2 318 m² in Uskudar, Türkei
Gewerbefläche 2 318 m²
Uskudar, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 8
Fläche 2 318 m²
Etagenzahl 8
Geschäftszentrum in Istanbul Üsküdar, in der Nähe der U-Bahn und der Metrobuslinie Das Gesch…
$10,47M
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Geschäft 87 m² in Beyoglu, Türkei
Geschäft 87 m²
Beyoglu, Türkei
Fläche 87 m²
Etagenzahl 9
Geschäft mit großer Nutzungsfläche an der Hauptstraße in Beyoğlu Gewerbliche Läden befinden …
$429,520
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Geschäft 1 200 m² in Eyupsultan, Türkei
Geschäft 1 200 m²
Eyupsultan, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 1 200 m²
Etagenzahl 12
Geschäfte in der Nähe der Hauptstraße in Alibeyköy Eyüpsultan Die Gewerbeläden befinden sich…
$1,20M
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Gewerbefläche 6 m² in Yakacik D100 Kuzey Yanyol, Türkei
Gewerbefläche 6 m²
Yakacik D100 Kuzey Yanyol, Türkei
Fläche 6 m²
$720,83M
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Geschäft 108 m² in Esenyurt, Türkei
Geschäft 108 m²
Esenyurt, Türkei
Fläche 108 m²
Etagenzahl 20
Geschäfte zum Verkauf in günstiger Lage in Istanbul Esenyurt Diese schlüsselfertigen Geschäf…
$199,750
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Geschäft 1 502 m² in Kagithane, Türkei
Geschäft 1 502 m²
Kagithane, Türkei
Fläche 1 502 m²
Etagenzahl 13
Geschäft in strategischer Lage in Kağıthane İstanbul Das Geschäft in Kağıthane, İstanbul, be…
$12,59M
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Büro 95 m² in Süreyya Opera, Türkei
Büro 95 m²
Süreyya Opera, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 1
$12,09M
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Gewerbefläche 2 000 m² in Beyoglu, Türkei
Gewerbefläche 2 000 m²
Beyoglu, Türkei
Zimmer 20
Schlafräume 20
Fläche 2 000 m²
Etagenzahl 8
Hotel mit Meer und Stadtblick an der Hauptallee in der Touristengegend in İstanbul Beyoğlu D…
$17,98M
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Gewerbefläche 850 m² in Beyoglu, Türkei
Gewerbefläche 850 m²
Beyoglu, Türkei
Zimmer 24
Schlafräume 24
Fläche 850 m²
Etagenzahl 4
Hotel mit 24 Zimmern 50 m von der Istiklal Caddesi und dem Pera Palace Hotel in Pera, Beyoğl…
$9,72M
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Gewerbefläche 269 m² in Sisli, Türkei
Gewerbefläche 269 m²
Sisli, Türkei
Fläche 269 m²
Dieses Projekt befindet sich in sisli, einem der zentralsten und gefragtesten Standorte von …
$1,56M
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Geschäft 87 m² in Basaksehir, Türkei
Geschäft 87 m²
Basaksehir, Türkei
Fläche 87 m²
Investitionsneue Geschäfte an einer Hauptstraße in Başakşehir Istanbul Başakşehir ist ein au…
$360,243
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Geschäft 90 m² in Esenyurt, Türkei
Geschäft 90 m²
Esenyurt, Türkei
Fläche 90 m²
Schlüsselfertige Geschäfte zum Verkauf in Esenyurt İstanbul Die Geschäfte im Stadtteil Esen…
$749,351
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Büro 85 m² in Sariyer, Türkei
Büro 85 m²
Sariyer, Türkei
Fläche 85 m²
Etagenzahl 65
Geräumige Büroräume in der Nähe der TEM-Autobahn in İstanbul Sarıyer Sarıyer, einer der beli…
$725,104
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Gewerbefläche 1 650 m² in Beyoglu, Türkei
Gewerbefläche 1 650 m²
Beyoglu, Türkei
Schlafräume 10
Fläche 1 650 m²
Dieses Boutique-Hotel befindet sich in der lebhaften und hoch begehrten Gegend von Cihangir,…
$8,49M
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Geschäft 291 m² in Çekmeköy, Türkei
Geschäft 291 m²
Çekmeköy, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 291 m²
Etagenzahl 1
Geschäft zum Verkauf in Çekmeköy mit hohem Ertragspotenzial Çekmeköy liegt auf der asiatisch…
$1,05M
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Geschäft 175 m² in Basaksehir, Türkei
Geschäft 175 m²
Basaksehir, Türkei
Fläche 175 m²
Etagenzahl 5
Investitionsgeschäfte an einer belebten Hauptstraße in Istanbul Başakşehir Diese eleganten G…
$599,250
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Büro 57 m² in Atasehir, Türkei
Büro 57 m²
Atasehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 57 m²
Etagenzahl 9
Investitionsobjekte in der Nähe der U-Bahn in Ataşehir, Istanbul Die Gewerbeimmobilien befin…
$267,873
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A 10-room hotel + 2 shops in the Laleli area. in Ordu Avenue, Türkei
A 10-room hotel + 2 shops in the Laleli area.
Ordu Avenue, Türkei
Etagenzahl 4
Dieses renovierte Gebäude befindet sich im Viertel Laleli/Fatih im Zentrum von Istanbul.Eige…
$4,00M
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Gewerbefläche 1 502 m² in Beykoz, Türkei
Gewerbefläche 1 502 m²
Beykoz, Türkei
Fläche 1 502 m²
Dieses Geschäft in Kagıthane, istanbul, ist Teil eines modernen Büro- und Wohnkomplexes in e…
$14,16M
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Geschäft 220 m² in Bagcilar, Türkei
Geschäft 220 m²
Bagcilar, Türkei
Fläche 220 m²
50 m. Entfernung zur U-Bahn-Station in Bagcilar Migros Markt Mieter Shop Das zu verkaufende …
$1,50M
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Restaurant, Café 175 m² in Fatih, Türkei
Restaurant, Café 175 m²
Fatih, Türkei
Fläche 175 m²
Etagenzahl 4
Bezugsfertiges 4-stöckiges Café mit Meerblick in Fatih Balat Das zum Verkauf stehende Café b…
$2,25M
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Gewerbefläche 6 868 m² in Eyupsultan, Türkei
Gewerbefläche 6 868 m²
Eyupsultan, Türkei
Fläche 6 868 m²
Etagenzahl 5
Gewerbeimmobilie in einem Projekt an der Hauptstraße in İstanbul Die zum Verkauf stehende Ge…
$44,96M
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Gewerbefläche 61 m² in Kagithane, Türkei
Gewerbefläche 61 m²
Kagithane, Türkei
Fläche 61 m²
Etagenzahl 10
Investition Hotelzimmer zu verkaufen 1,2 km von der Metro in Kağıthane İstanbul Das fertige …
$324,449
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Büro 377 m² in Sisli, Türkei
Büro 377 m²
Sisli, Türkei
Fläche 377 m²
Schlüsselfertige Geschäfte geeignet für Investitionen in Şişli Istanbul Das Projekt befindet…
$2,30M
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Gewerbefläche 57 m² in Kadikoy, Türkei
Gewerbefläche 57 m²
Kadikoy, Türkei
Schlafräume 1
Fläche 57 m²
Diese Geschäfte zum Verkauf befinden sich in Kadıkoy, auf der anatolischen Seite von istanbu…
$1,35M
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Büro 478 m² in Maltepe, Türkei
Büro 478 m²
Maltepe, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 478 m²
Etagenzahl 29
Premium-Büros mit Mietgarantieoption in der Nähe der Hauptstraße in Maltepe Istanbul Die Pre…
$1,85M
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Geschäft 550 m² in Eyupsultan, Türkei
Geschäft 550 m²
Eyupsultan, Türkei
Fläche 550 m²
Etagenzahl 12
Geschäfte in der Nähe der Hauptstraße in Alibeyköy Eyüpsultan Die Gewerbeläden befinden sich…
$599,250
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