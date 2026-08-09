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Gewerbeimmobilien in Konak, Türkei

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7 immobilienobjekte total found
Fertiges Geschäft 30 m² in Konak, Türkei
Fertiges Geschäft 30 m²
Konak, Türkei
Fläche 30 m²
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$135,000
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Geschäft 163 m² in Konak, Türkei
Geschäft 163 m²
Konak, Türkei
Fläche 163 m²
Stockwerk 1/38
Gewerbeimmobilien an der Hauptstraße in einem gemischt genutzten Komplex in Konak İzmir Die …
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Gewerbefläche 135 m² in Konak, Türkei
Gewerbefläche 135 m²
Konak, Türkei
Fläche 135 m²
Sarıyer, einer der begehrtesten und dynamischsten Viertel von Istanbul, ist für seine üppige…
$1,17M
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TekceTekce
Hotel 10 m² in Konak, Türkei
Hotel 10 m²
Konak, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 10 m²
Stockwerk 3/4
4★ Hotel Anlageprojekt in Izmir unter Wyndham ManagementErster Standort und Schlüsselwettbew…
$35,000
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Hotel 56 m² in Konak, Türkei
Hotel 56 m²
Konak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Limited number of EXCLUSIVE residences at the Radisson Blu hotel. ✅Only 27 residences for…
$400,000
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Geschäft 388 m² in Konak, Türkei
Geschäft 388 m²
Konak, Türkei
Fläche 388 m²
Stockwerk 1/38
Gewerbeimmobilien in einem prestigeträchtigen Komplex in Konak İzmir Die Gewerbeimmobilien b…
$2,61M
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Hotel 40 m² in Konak, Türkei
Hotel 40 m²
Konak, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Radisson HotelzimmerDas Zimmer kann als Ganzes oder in Anteilen von 0,25% (1/4) und 0,50 (1/…
$133,400
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