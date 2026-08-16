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Gewerbeimmobilien in Mugla, Türkei

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Bodrum
9
Fethiye
5
15 immobilienobjekte total found
Hotel in Bodrum, Türkei
Hotel
Bodrum, Türkei
Etagenzahl 2
InvestitionsvorschlagApartmenthotel auf der ersten Linie in Yalykavak (Bodrum)In einem der b…
$11,81M
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Gewerbefläche 1 077 m² in Bodrum, Türkei
Gewerbefläche 1 077 m²
Bodrum, Türkei
Zimmer 9
Schlafräume 9
Fläche 1 077 m²
Etagenzahl 2
Hotel mit 9 Einheiten am Meer in Yalıkavak zu verkaufen Dieses zum Verkauf stehende Hotel be…
$11,81M
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Gewerbefläche 11 000 m² in Marmaris, Türkei
Gewerbefläche 11 000 m²
Marmaris, Türkei
Zimmer 30
Schlafräume 30
Fläche 11 000 m²
Etagenzahl 2
30-Zimmer-Hotel am Meer und investitionsbereit in Orhaniye zu verkaufen Orhaniye ist eine be…
$11,01M
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Gewerbefläche 1 600 m² in Ölüdeniz, Türkei
Gewerbefläche 1 600 m²
Ölüdeniz, Türkei
Schlafräume 16
Fläche 1 600 m²
Fethiye, in einer der atemberaubendsten Regionen des Mittelmeers, ist bekannt für seine reic…
$2,94M
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Gewerbefläche 1 600 m² in Fethiye, Türkei
Gewerbefläche 1 600 m²
Fethiye, Türkei
Zimmer 16
Schlafräume 16
Fläche 1 600 m²
Etagenzahl 3
Boutique-Hotel mit voller Kapazität und 16 Zimmern in Ölüdeniz, Fethiye Fethiye ist eine der…
$2,60M
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Geschäft 66 m² in Bodrum, Türkei
Geschäft 66 m²
Bodrum, Türkei
Fläche 66 m²
Stockwerk 1
Hochwertige Gewerbeeinheiten in hervorragender Lage mit modernem Design in Konacık Dieses ge…
$947,280
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TekceTekce
Hotel in Bodrum, Türkei
Hotel
Bodrum, Türkei
Mini-Hotel zum Verkauf auf der ersten Linie des Meeres in BodrumAngebot zum Verkauf Mini-Hot…
$2,91M
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Immobilienagentur
Hayat
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Hotel 30 m² in Ölüdeniz, Türkei
Hotel 30 m²
Ölüdeniz, Türkei
Fläche 30 m²
Etagenzahl 3
Das Projekt befindet sich im Stadtteil Hisaroniu von Fethiye. Diese Gegend ist die nächste W…
$257,249
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Immobilienagentur
INEST HOMES
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Geschäft 44 m² in Fethiye, Türkei
Geschäft 44 m²
Fethiye, Türkei
Fläche 44 m²
Etagenzahl 2
Geschäft mit hohem Gewinnpotenzial in der belebtesten Gegend von Fethiye Çalış Çalış, eine d…
$291,498
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Gewerbefläche 1 150 m² in Bodrum, Türkei
Gewerbefläche 1 150 m²
Bodrum, Türkei
Fläche 1 150 m²
Maßgeschneiderte funktionale Gewerbeimmobilien in Bodrum Konacık Die Gewerbeimmobilien befin…
$8,70M
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Investition 150 m² in Gundogan, Türkei
Investition 150 m²
Gundogan, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
$22,09M
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Geschäft 100 m² in Fethiye, Türkei
Geschäft 100 m²
Fethiye, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Geschäfte mit hohem Einkommenspotenzial und starker Kundschaft in Hisarönü, dem Herzen von Ö…
$326,200
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Hotel in Bodrum, Türkei
Hotel
Bodrum, Türkei
Präsentiert zum Verkauf Hotel, befindet sich an der ersten Küste in der Ortschaft Bodrum.Bod…
$5,00M
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Hotel 30 000 m² in Bodrum, Türkei
Hotel 30 000 m²
Bodrum, Türkei
Zimmer 384
Fläche 30 000 m²
5-STAR DELUXE HOTEL AND PROPERTY: A UNIQUE INVESTMENT OPPORTUNITY IN BODRUM'S FINEST! Dea…
$161,98M
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Hotel 30 000 m² in Bodrum, Türkei
Hotel 30 000 m²
Bodrum, Türkei
Zimmer 384
Fläche 30 000 m²
5-STAR DELUXE HOTEL AND PROPERTY: A UNIQUE INVESTMENT OPPORTUNITY IN BODRUM'S FINEST! Dea…
$161,95M
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Eigenschaftstypen in Mugla

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