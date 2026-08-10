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Gewerbeimmobilien in Antalya, Türkei

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Muratpasa
43
Alanya
28
Aksu
11
Dosemealti
5
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119 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 2 500 m² in Muratpasa, Türkei
Gewerbefläche 2 500 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 25
Schlafräume 25
Fläche 2 500 m²
Etagenzahl 4
Hotel mit laufendem Betrieb in Antalya Güzeloba zu verkaufen Das zum Verkauf stehende Hotelg…
$2,94M
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Hotel 8 m² in Camyuva, Türkei
Hotel 8 m²
Camyuva, Türkei
Fläche 8 m²
$9,79B
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Büro 150 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 150 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 5
Gewerbeimmobilien an der Ringstraße in Alanya Die Gewerbeimmobilien befinden sich in Alanya,…
$280,447
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TekceTekce
Büro 68 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 68 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 68 m²
Gewerbeimmobilien mit Blick auf die Stadt in einem Geschäftszentrum in Oba, Alanya Oba, gele…
$228,189
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Büro 115 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 115 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 115 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf an der belebten Ringstraße in Oba, Alanya Alanya, das Herz der…
$696,212
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Gewerbefläche 43 m² in Muratpasa, Türkei
Gewerbefläche 43 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 1/4
Zur Miete Für Investitionen Was Sie bekommen: Ein neues Business Center-Projekt im Zentrum v…
$173,948
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Gewerbefläche 5 m² in Dosemealti, Türkei
Gewerbefläche 5 m²
Dosemealti, Türkei
Fläche 5 m²
$174,39M
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Geschäft 227 m² in Muratpasa, Türkei
Geschäft 227 m²
Muratpasa, Türkei
Fläche 227 m²
Zentral gelegene Gewerbeimmobilien zum Verkauf in Alanya Alanya, die herausragende Urlaubsre…
$937,891
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Büro 161 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 161 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 161 m²
Geräumige und stilvoll gestaltete Büros mit Blick auf die Stadt zum Verkauf im Zentrum von A…
$466,546
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Gewerbefläche 229 m² in Mahmutlar, Türkei
Gewerbefläche 229 m²
Mahmutlar, Türkei
Fläche 229 m²
Objektbeschreibung: Wir freuen uns, eine außergewöhnliche Gelegenheit zu präsentieren, um ei…
$875,613
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Investition 454 m² in Dosemealti, Türkei
Investition 454 m²
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 454 m²
Stockwerk 1/1
$59,29M
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Büro 128 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 128 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 128 m²
Stockwerk 3
Büros in einem Einkaufszentrum mit überdachter Parkgarage im Zentrum von Oba, Alanya Oba zei…
$530,540
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Gewerbefläche 2 m² in Aksu, Türkei
Gewerbefläche 2 m²
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 2 m²
Etagenzahl 4
$137,19M
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Gewerbefläche 900 m² in Mittelmeerregion, Türkei
Gewerbefläche 900 m²
Mittelmeerregion, Türkei
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 900 m²
Geschäfte zum Verkauf in Alanya bieten eine der sichersten und rentabelsten Immobilieninvest…
$4,38M
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Geschäft 577 m² in Aksu, Türkei
Geschäft 577 m²
Aksu, Türkei
Fläche 577 m²
Etagenzahl 2
Gewerbeimmobilie an einer Hauptverkehrsstraße mit großen Nutzflächen in Antalya Altıntaş Die…
$2,53M
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Büro 123 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 123 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 123 m²
Stockwerk 1
Büros und Geschäfte in Gehweite zum Strand in Avsallar, Alanya Avsallar, ein Stadtteil von A…
$542,292
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Gewerbefläche 371 m² in Muratpasa, Türkei
Gewerbefläche 371 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 371 m²
Stockwerk 2/4
$54,13M
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Investition 220 m² in Dagbeli, Türkei
Investition 220 m²
Dagbeli, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Stockwerk 3/3
$7,38M
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Geschäft 120 m² in Muratpasa, Türkei
Geschäft 120 m²
Muratpasa, Türkei
Fläche 120 m²
$24,76M
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Gewerbefläche 10 m² in Kepez, Türkei
Gewerbefläche 10 m²
Kepez, Türkei
Fläche 10 m²
$405,76M
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Gewerbefläche 320 m² in Mittelmeerregion, Türkei
Gewerbefläche 320 m²
Mittelmeerregion, Türkei
Fläche 320 m²
Dieses Gewerbeimmobilien befindet sich im pulsierenden Turkler-Gebiet von Alanya und bietet …
$758,864
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Gewerbefläche 200 m² in Mittelmeerregion, Türkei
Gewerbefläche 200 m²
Mittelmeerregion, Türkei
Fläche 200 m²
Dieses exklusive Gewerbeobjekt befindet sich in der begehrten Gegend von Damlatas in Alanya,…
$1,90M
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Hotel 4 m² in Camyuva, Türkei
Hotel 4 m²
Camyuva, Türkei
Fläche 4 m²
$685,95M
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Geschäft 275 m² in Aksu, Türkei
Geschäft 275 m²
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 275 m²
Etagenzahl 3
3 Etagen Geschäfte in einem einzigartigen Projekt in Antalya Aksu Die Geschäfte befinden sic…
$906,535
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Büro 70 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 70 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Neue Büros im belebten Zentrum der Annehmlichkeiten in Alanya Mahmutlar Die schicken Büros b…
$283,312
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Geschäft 579 m² in Kepez, Türkei
Geschäft 579 m²
Kepez, Türkei
Fläche 579 m²
Investitionsgeschäfte mit hohem Mietrenditepotenzial in Antalya Kepez Die Region befindet si…
$828,929
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Geschäft 39 m² in Muratpasa, Türkei
Geschäft 39 m²
Muratpasa, Türkei
Fläche 39 m²
$2,56M
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Gewerbefläche 440 m² in Mittelmeerregion, Türkei
Gewerbefläche 440 m²
Mittelmeerregion, Türkei
Fläche 440 m²
Das Hotel liegt im Herzen von Antalya Aksu, bietet dieses Geschäft eine strategische Positio…
$966,482
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Gewerbefläche 400 m² in Mittelmeerregion, Türkei
Gewerbefläche 400 m²
Mittelmeerregion, Türkei
Fläche 400 m²
Wenn Sie Geschäfte zum Verkauf in Alanya, Oba suchen, bietet dieses florierende Viertel an d…
$2,62M
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Gewerbefläche 126 m² in Mittelmeerregion, Türkei
Gewerbefläche 126 m²
Mittelmeerregion, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 126 m²
Wenn Sie eine lukrative Investition oder die perfekte Basis für Ihr Unternehmen suchen, biet…
$525,368
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