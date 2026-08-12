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Gewerbeimmobilien in Marmararegion, Türkei

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130 immobilienobjekte total found
Operational Petrol Ofisi Fuel Station for Sale in Bursa in Kalender Caddesi, Türkei
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Operational Petrol Ofisi Fuel Station for Sale in Bursa
Kalender Caddesi, Türkei
Fläche 1 100 m²
Etagenzahl 1
Betriebliche Tankstelle Ofisi zum Verkauf in BursaEine voll funktionsfähige und Einkommen ge…
$3,24M
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Immobilienagentur
Doga Kececioglu
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Modern Commercial Plaza Building with E-5 Highway Frontage in Pendik, Istanbul in , Türkei
TOP TOP
Modern Commercial Plaza Building with E-5 Highway Frontage in Pendik, Istanbul
, Türkei
Fläche 2 300 m²
Etagenzahl 4
Ein neu errichtetes, unabhängiges Geschäftsgebäude mit hoher Sichtbarkeit und ausgezeichnete…
$4,36M
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Immobilienagentur
Doga Kececioglu
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Gewerbefläche in Karacahisar, Türkei
UP UP
Gewerbefläche
Karacahisar, Türkei
Stellen Sie sich vor, Sie wachen auf und das Geschäft funktioniert. Bergbau, Verarbeitung, v…
$12,00M
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Gewerbefläche 72 m² in Kagithane, Türkei
Gewerbefläche 72 m²
Kagithane, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 72 m²
Etagenzahl 10
Investition Hotelzimmer zu verkaufen 1,2 km von der Metro in Kağıthane İstanbul Das fertige …
$349,851
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Gewerbefläche 1 650 m² in Beyoglu, Türkei
Gewerbefläche 1 650 m²
Beyoglu, Türkei
Zimmer 10
Schlafräume 10
Fläche 1 650 m²
Etagenzahl 9
Boutique Hotel mit Blick auf den Bosporus in İstanbul Beyoğlu Das Boutique-Hotel befindet si…
$7,49M
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Gewerbefläche 1 m² in , Türkei
Gewerbefläche 1 m²
, Türkei
Fläche 1 m²
$3,40M
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Gewerbefläche 2 318 m² in Uskudar, Türkei
Gewerbefläche 2 318 m²
Uskudar, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 8
Fläche 2 318 m²
Etagenzahl 8
Geschäftszentrum in Istanbul Üsküdar, in der Nähe der U-Bahn und der Metrobuslinie Das Gesch…
$10,47M
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Geschäft 87 m² in Beyoglu, Türkei
Geschäft 87 m²
Beyoglu, Türkei
Fläche 87 m²
Etagenzahl 9
Geschäft mit großer Nutzungsfläche an der Hauptstraße in Beyoğlu Gewerbliche Läden befinden …
$429,520
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Gewerbefläche 1 m² in , Türkei
Gewerbefläche 1 m²
, Türkei
Fläche 1 m²
$1,86M
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Geschäft 1 200 m² in Eyupsultan, Türkei
Geschäft 1 200 m²
Eyupsultan, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 1 200 m²
Etagenzahl 12
Geschäfte in der Nähe der Hauptstraße in Alibeyköy Eyüpsultan Die Gewerbeläden befinden sich…
$1,20M
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Gewerbefläche 6 m² in Yakacik D100 Kuzey Yanyol, Türkei
Gewerbefläche 6 m²
Yakacik D100 Kuzey Yanyol, Türkei
Fläche 6 m²
$720,83M
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Geschäft 108 m² in Esenyurt, Türkei
Geschäft 108 m²
Esenyurt, Türkei
Fläche 108 m²
Etagenzahl 20
Geschäfte zum Verkauf in günstiger Lage in Istanbul Esenyurt Diese schlüsselfertigen Geschäf…
$199,750
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Investition 4 m² in , Türkei
Investition 4 m²
, Türkei
Fläche 4 m²
$3,49M
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Geschäft 1 502 m² in Kagithane, Türkei
Geschäft 1 502 m²
Kagithane, Türkei
Fläche 1 502 m²
Etagenzahl 13
Geschäft in strategischer Lage in Kağıthane İstanbul Das Geschäft in Kağıthane, İstanbul, be…
$12,59M
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Gewerbefläche 72 m² in , Türkei
Gewerbefläche 72 m²
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Etagenzahl 3
$6,98M
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Büro 95 m² in Süreyya Opera, Türkei
Büro 95 m²
Süreyya Opera, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 1
$12,09M
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Geschäft 500 m² in Altınova, Türkei
Geschäft 500 m²
Altınova, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 500 m²
Stockwerk 1/3
Büros und Geschäfte im Geschäftszentrum an der Hauptstraße in Yalova Yalova wird häufig aufg…
$805,927
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Gewerbefläche 2 000 m² in Beyoglu, Türkei
Gewerbefläche 2 000 m²
Beyoglu, Türkei
Zimmer 20
Schlafräume 20
Fläche 2 000 m²
Etagenzahl 8
Hotel mit Meer und Stadtblick an der Hauptallee in der Touristengegend in İstanbul Beyoğlu D…
$17,98M
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Gewerbefläche 850 m² in Beyoglu, Türkei
Gewerbefläche 850 m²
Beyoglu, Türkei
Zimmer 24
Schlafräume 24
Fläche 850 m²
Etagenzahl 4
Hotel mit 24 Zimmern 50 m von der Istiklal Caddesi und dem Pera Palace Hotel in Pera, Beyoğl…
$9,72M
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Investition 110 m² in 13 Nisan Cifte Cesme Sokak, Türkei
Investition 110 m²
13 Nisan Cifte Cesme Sokak, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
$14,74M
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Gewerbefläche 269 m² in Sisli, Türkei
Gewerbefläche 269 m²
Sisli, Türkei
Fläche 269 m²
Dieses Projekt befindet sich in sisli, einem der zentralsten und gefragtesten Standorte von …
$1,56M
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Geschäft 87 m² in Basaksehir, Türkei
Geschäft 87 m²
Basaksehir, Türkei
Fläche 87 m²
Investitionsneue Geschäfte an einer Hauptstraße in Başakşehir Istanbul Başakşehir ist ein au…
$360,243
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Geschäft 90 m² in Esenyurt, Türkei
Geschäft 90 m²
Esenyurt, Türkei
Fläche 90 m²
Schlüsselfertige Geschäfte zum Verkauf in Esenyurt İstanbul Die Geschäfte im Stadtteil Esen…
$749,351
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Büro 85 m² in Sariyer, Türkei
Büro 85 m²
Sariyer, Türkei
Fläche 85 m²
Etagenzahl 65
Geräumige Büroräume in der Nähe der TEM-Autobahn in İstanbul Sarıyer Sarıyer, einer der beli…
$725,104
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Gewerbefläche 4 m² in , Türkei
Gewerbefläche 4 m²
, Türkei
Fläche 4 m²
$9,18M
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Gewerbefläche 1 650 m² in Beyoglu, Türkei
Gewerbefläche 1 650 m²
Beyoglu, Türkei
Schlafräume 10
Fläche 1 650 m²
Dieses Boutique-Hotel befindet sich in der lebhaften und hoch begehrten Gegend von Cihangir,…
$8,49M
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Büro 41 m² in Yalova Merkez, Türkei
Büro 41 m²
Yalova Merkez, Türkei
Fläche 41 m²
Stockwerk 1/5
Geschäfte an der Autobahn nach Istanbul in Yalova Gaziosmanpaşa Yalova ist aufgrund seiner N…
$78,514
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Geschäft 291 m² in Çekmeköy, Türkei
Geschäft 291 m²
Çekmeköy, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 291 m²
Etagenzahl 1
Geschäft zum Verkauf in Çekmeköy mit hohem Ertragspotenzial Çekmeköy liegt auf der asiatisch…
$1,05M
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Investition 86 m² in , Türkei
Investition 86 m²
, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Stockwerk 1/1
$6,74M
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Geschäft 248 m² in Cicek Caddesi, Türkei
Geschäft 248 m²
Cicek Caddesi, Türkei
Fläche 248 m²
$21,86M
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