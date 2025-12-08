Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Eskişehir, Türkei

Odunpazarı
8
Tepebaşı
6
14 immobilienobjekte total found
Investition 220 m² in Odunpazarı, Türkei
Investition 220 m²
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
$5,53M
Geschäft 140 m² in Tepebaşı, Türkei
Geschäft 140 m²
Tepebaşı, Türkei
Fläche 140 m²
$2,04M
Geschäft 410 m² in Tepebaşı, Türkei
Geschäft 410 m²
Tepebaşı, Türkei
Fläche 410 m²
$15,73M
Geschäft 175 m² in Tepebaşı, Türkei
Geschäft 175 m²
Tepebaşı, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 175 m²
$13,98M
Büro 160 m² in Tepebaşı, Türkei
Büro 160 m²
Tepebaşı, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
$6,99M
Produktion 25 m² in Odunpazarı, Türkei
Produktion 25 m²
Odunpazarı, Türkei
Fläche 25 m²
$232,88M
Geschäft 225 m² in Odunpazarı, Türkei
Geschäft 225 m²
Odunpazarı, Türkei
Fläche 225 m²
$4,25M
Geschäft 220 m² in Odunpazarı, Türkei
Geschäft 220 m²
Odunpazarı, Türkei
Fläche 220 m²
$3,78M
Büro 75 m² in Tepebaşı, Türkei
Büro 75 m²
Tepebaşı, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 3
$5,24M
Geschäft 555 m² in Odunpazarı, Türkei
Geschäft 555 m²
Odunpazarı, Türkei
Fläche 555 m²
$14,27M
Büro 125 m² in Odunpazarı, Türkei
Büro 125 m²
Odunpazarı, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Stockwerk 3
$4,60M
Geschäft 800 m² in Odunpazarı, Türkei
Geschäft 800 m²
Odunpazarı, Türkei
Fläche 800 m²
$6,38M
Gewerbefläche 125 m² in Tepebaşı, Türkei
Gewerbefläche 125 m²
Tepebaşı, Türkei
Fläche 125 m²
$2,10M
Büro 60 m² in Odunpazarı, Türkei
Büro 60 m²
Odunpazarı, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 4
$2,64M
