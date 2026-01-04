Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Merkezefendi, Türkei

6 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 400 m² in Merkezefendi, Türkei
Gewerbefläche 400 m²
Merkezefendi, Türkei
Fläche 400 m²
$7,62M
Gewerbefläche 440 m² in Merkezefendi, Türkei
Gewerbefläche 440 m²
Merkezefendi, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 440 m²
Stockwerk 2/3
$7,97M
Gewerbefläche 716 m² in Merkezefendi, Türkei
Gewerbefläche 716 m²
Merkezefendi, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 716 m²
Stockwerk 1/4
$36,35M
Geschäft 60 m² in Merkezefendi, Türkei
Geschäft 60 m²
Merkezefendi, Türkei
Fläche 60 m²
Stockwerk 1
$6,98M
Gewerbefläche 416 m² in Sirinkoy Mahallesi, Türkei
Gewerbefläche 416 m²
Sirinkoy Mahallesi, Türkei
Fläche 416 m²
$11,49M
Gewerbefläche 577 m² in Merkezefendi, Türkei
Gewerbefläche 577 m²
Merkezefendi, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 577 m²
Stockwerk 2/3
$25,33M
