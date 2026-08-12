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Gewerbeimmobilien in Mittelmeerregion, Türkei

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Antalya
40
Muratpasa
43
Alanya
28
Mersin
19
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142 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 2 500 m² in Muratpasa, Türkei
Gewerbefläche 2 500 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 25
Schlafräume 25
Fläche 2 500 m²
Etagenzahl 4
Hotel mit laufendem Betrieb in Antalya Güzeloba zu verkaufen Das zum Verkauf stehende Hotelg…
$2,93M
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Investition 454 m² in Dosemealti, Türkei
Investition 454 m²
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 454 m²
Stockwerk 1/1
$59,29M
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Gewerbefläche 400 m² in Mittelmeerregion, Türkei
Gewerbefläche 400 m²
Mittelmeerregion, Türkei
Fläche 400 m²
Dieses 400 m2 große Gewerbeobjekt befindet sich im belebten Stadtteil Cleopatra von Alanya, …
$1,58M
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TekceTekce
Investition 405 m² in Kayi, Türkei
Investition 405 m²
Kayi, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 405 m²
$11,16M
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Büro 115 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 115 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 115 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf an der belebten Ringstraße in Oba, Alanya Alanya, das Herz der…
$696,212
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Gewerbefläche 900 m² in Mittelmeerregion, Türkei
Gewerbefläche 900 m²
Mittelmeerregion, Türkei
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 900 m²
Geschäfte zum Verkauf in Alanya bieten eine der sichersten und rentabelsten Immobilieninvest…
$4,38M
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Büro 90 m² in Yenişehir, Türkei
Büro 90 m²
Yenişehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 7
Stilvolle Büros in einem gemischt genutzten Projekt in zentraler Lage in Mersin Diese Büros …
$185,894
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Investition 53 m² in Konyaalti, Türkei
Investition 53 m²
Konyaalti, Türkei
Fläche 53 m²
Geschäftsräume in einem modernen Komplex in Konyaalti – eine Investition in einen Standort, …
$239,933
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Geschäft 300 m² in Muratpasa, Türkei
Geschäft 300 m²
Muratpasa, Türkei
Fläche 300 m²
Brandneue Wohnungen in zentraler Lage in Alanya Antalya Alanya ist seit vielen Jahren eine e…
$1,14M
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Gewerbefläche 126 m² in Mittelmeerregion, Türkei
Gewerbefläche 126 m²
Mittelmeerregion, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 126 m²
Wenn Sie eine lukrative Investition oder die perfekte Basis für Ihr Unternehmen suchen, biet…
$525,368
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Geschäft 350 m² in Yenişehir, Türkei
Geschäft 350 m²
Yenişehir, Türkei
Fläche 350 m²
Etagenzahl 5
Geschäft mit hohen Mieteinnahmen in Mersin zu verkaufen Mersin ist eine der wichtigsten Hafe…
$681,228
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Geschäft 308 m² in Akdeniz, Türkei
Geschäft 308 m²
Akdeniz, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 308 m²
$16,28M
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Geschäft 227 m² in Muratpasa, Türkei
Geschäft 227 m²
Muratpasa, Türkei
Fläche 227 m²
Zentral gelegene Gewerbeimmobilien zum Verkauf in Alanya Alanya, die herausragende Urlaubsre…
$937,891
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Gewerbefläche 350 m² in Muratpasa, Türkei
Gewerbefläche 350 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
Gewerbeimmobilie 400 m vom Yachthafen in Antalya Muratpaşa Kaleiçi entfernt Diese Gewerbeimm…
$2,22M
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Büro 70 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 70 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 70 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf an der belebten Ringstraße in Oba, Alanya Alanya, das Herz der…
$514,505
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Büro 70 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 70 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Neue Büros im belebten Zentrum der Annehmlichkeiten in Alanya Mahmutlar Die schicken Büros b…
$283,312
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Gewerbefläche 576 m² in Muratpasa, Türkei
Gewerbefläche 576 m²
Muratpasa, Türkei
Fläche 576 m²
$30,52M
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Geschäft 900 m² in Kestel, Türkei
Geschäft 900 m²
Kestel, Türkei
Fläche 900 m²
Geräumiges Geschäft mit Mietgarantie direkt am Strand in Alanya Kestel zeichnet sich durch s…
$2,58M
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Geschäft 2 m² in Mezitli, Türkei
Geschäft 2 m²
Mezitli, Türkei
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 2 m²
Stockwerk 1
$162,77M
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Hotel 1 m² in Akdeniz, Türkei
Hotel 1 m²
Akdeniz, Türkei
Fläche 1 m²
$40,69M
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Gewerbefläche 2 m² in Aksu, Türkei
Gewerbefläche 2 m²
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 2 m²
Etagenzahl 4
$137,19M
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Gewerbefläche 1 m² in Gonen, Türkei
Gewerbefläche 1 m²
Gonen, Türkei
Zimmer 10
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 m²
$103,47M
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Büro 95 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 95 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 95 m²
Geräumige und stilvoll gestaltete Büros mit Blick auf die Stadt zum Verkauf im Zentrum von A…
$262,432
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Investition 500 m² in Yenişehir, Türkei
Investition 500 m²
Yenişehir, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 500 m²
Stockwerk 1/1
$8,64M
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Büro 90 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 90 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Büros in einem Einkaufszentrum mit überdachter Parkgarage im Zentrum von Oba, Alanya Oba zei…
$393,626
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Büro 247 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 247 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 247 m²
Stockwerk 2
Büros und Geschäfte in Gehweite zum Strand in Avsallar, Alanya Avsallar, ein Stadtteil von A…
$588,445
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Gewerbefläche 320 m² in Mittelmeerregion, Türkei
Gewerbefläche 320 m²
Mittelmeerregion, Türkei
Fläche 320 m²
Dieses Gewerbeimmobilien befindet sich im pulsierenden Turkler-Gebiet von Alanya und bietet …
$758,864
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Gewerbefläche 200 m² in Mittelmeerregion, Türkei
Gewerbefläche 200 m²
Mittelmeerregion, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Gewerbeimmobilien mit Mietgarantie in Alanya bieten Investoren eine der sichersten und renta…
$466,993
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Geschäft 200 m² in Kepez, Türkei
Geschäft 200 m²
Kepez, Türkei
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Geschäfte für langfristige Nutzung an einer belebten Hauptstraße in Kepez, Antalya Kepez ist…
$737,805
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Büro 128 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 128 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 128 m²
Stockwerk 3
Büros in einem Einkaufszentrum mit überdachter Parkgarage im Zentrum von Oba, Alanya Oba zei…
$530,540
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