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Gewerbeimmobilien in Muratpasa, Türkei

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43 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 2 500 m² in Muratpasa, Türkei
Gewerbefläche 2 500 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 25
Schlafräume 25
Fläche 2 500 m²
Etagenzahl 4
Hotel mit laufendem Betrieb in Antalya Güzeloba zu verkaufen Das zum Verkauf stehende Hotelg…
$2,94M
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Büro 150 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 150 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 5
Gewerbeimmobilien an der Ringstraße in Alanya Die Gewerbeimmobilien befinden sich in Alanya,…
$280,447
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Büro 68 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 68 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 68 m²
Gewerbeimmobilien mit Blick auf die Stadt in einem Geschäftszentrum in Oba, Alanya Oba, gele…
$228,189
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TekceTekce
Büro 115 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 115 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 115 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf an der belebten Ringstraße in Oba, Alanya Alanya, das Herz der…
$696,212
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Gewerbefläche 43 m² in Muratpasa, Türkei
Gewerbefläche 43 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 1/4
Zur Miete Für Investitionen Was Sie bekommen: Ein neues Business Center-Projekt im Zentrum v…
$173,948
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Geschäft 227 m² in Muratpasa, Türkei
Geschäft 227 m²
Muratpasa, Türkei
Fläche 227 m²
Zentral gelegene Gewerbeimmobilien zum Verkauf in Alanya Alanya, die herausragende Urlaubsre…
$937,891
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Büro 161 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 161 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 161 m²
Geräumige und stilvoll gestaltete Büros mit Blick auf die Stadt zum Verkauf im Zentrum von A…
$466,546
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Büro 128 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 128 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 128 m²
Stockwerk 3
Büros in einem Einkaufszentrum mit überdachter Parkgarage im Zentrum von Oba, Alanya Oba zei…
$530,540
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Büro 123 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 123 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 123 m²
Stockwerk 1
Büros und Geschäfte in Gehweite zum Strand in Avsallar, Alanya Avsallar, ein Stadtteil von A…
$542,292
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Gewerbefläche 371 m² in Muratpasa, Türkei
Gewerbefläche 371 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 371 m²
Stockwerk 2/4
$54,13M
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Geschäft 120 m² in Muratpasa, Türkei
Geschäft 120 m²
Muratpasa, Türkei
Fläche 120 m²
$24,76M
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Büro 70 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 70 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Neue Büros im belebten Zentrum der Annehmlichkeiten in Alanya Mahmutlar Die schicken Büros b…
$283,312
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Geschäft 39 m² in Muratpasa, Türkei
Geschäft 39 m²
Muratpasa, Türkei
Fläche 39 m²
$2,56M
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Geschäft 337 m² in Muratpasa, Türkei
Geschäft 337 m²
Muratpasa, Türkei
Fläche 337 m²
Gewerbeimmobilien mit Blick auf die Stadt in einem Geschäftszentrum in Oba, Alanya Oba, gele…
$1,43M
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Geschäft 1 500 m² in Muratpasa, Türkei
Geschäft 1 500 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 1 500 m²
Etagenzahl 3
Geschäfte zum Verkauf in bester Lage in Şirinyalı, Antalya Die aus drei Einheiten bestehende…
$1,99M
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Büro 209 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 209 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 209 m²
Stockwerk 4
Büros in einem Einkaufszentrum mit überdachter Parkgarage im Zentrum von Oba, Alanya Oba zei…
$764,434
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Büro 68 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 68 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 68 m²
Gewerbeimmobilien mit Blick auf die Stadt in einem Geschäftszentrum in Oba, Alanya Oba, gele…
$211,075
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Investition 120 m² in Muratpasa, Türkei
Investition 120 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
$5,23M
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Hotel in Muratpasa, Türkei
Hotel
Muratpasa, Türkei
Betriebshotel in Adrasan (Antalya) - fertiges Hotelgeschäft umgeben von Bergen und dem Mitte…
$3,21M
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Büro 247 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 247 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 247 m²
Stockwerk 2
Büros und Geschäfte in Gehweite zum Strand in Avsallar, Alanya Avsallar, ein Stadtteil von A…
$588,445
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Gewerbefläche 576 m² in Muratpasa, Türkei
Gewerbefläche 576 m²
Muratpasa, Türkei
Fläche 576 m²
$30,81M
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Büro 55 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 55 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 55 m²
Geräumige und stilvoll gestaltete Büros mit Blick auf die Stadt zum Verkauf im Zentrum von A…
$174,955
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Geschäft 92 m² in Muratpasa, Türkei
Geschäft 92 m²
Muratpasa, Türkei
Fläche 92 m²
Büros und Geschäfte in Gehweite zum Strand in Avsallar, Alanya Avsallar, ein Stadtteil von A…
$651,905
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Restaurant, Café 230 m² in Muratpasa, Türkei
Restaurant, Café 230 m²
Muratpasa, Türkei
Fläche 230 m²
Vermietete Gewerbeimmobilie zum Verkauf in zentraler Lage in Alanya Mahmutlar Mahmutlar, ein…
$854,085
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Gewerbefläche 576 m² in Muratpasa, Türkei
Gewerbefläche 576 m²
Muratpasa, Türkei
Fläche 576 m²
$30,52M
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Gewerbefläche 350 m² in Muratpasa, Türkei
Gewerbefläche 350 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
Gewerbeimmobilie 400 m vom Yachthafen in Antalya Muratpaşa Kaleiçi entfernt Diese Gewerbeimm…
$2,22M
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Büro 143 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 143 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 143 m²
Gewerbeimmobilien mit Blick auf die Stadt in einem Geschäftszentrum in Oba, Alanya Oba, gele…
$319,465
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Investition 235 m² in Muratpasa, Türkei
Investition 235 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 235 m²
Etagenzahl 3
$3,66M
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Büro 73 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 73 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 1
Büros und Geschäfte in Gehweite zum Strand in Avsallar, Alanya Avsallar, ein Stadtteil von A…
$161,534
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Büro 90 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 90 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Büros in einem Einkaufszentrum mit überdachter Parkgarage im Zentrum von Oba, Alanya Oba zei…
$393,626
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